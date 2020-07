Gobierno proyecta destinar Bs 300 millones al pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad





28/07/2020 - 12:26:09

La Paz, (ABI). - El ministro interino de Economía, José Abel Martínez, proyectó, este martes, que se destinarán Bs 300 millones para el pago adelantado del aguinaldo de la Renta Dignidad. "Estamos estimando que el fondo que vamos a necesitar para este adelanto es de cerca de los 300 millones de bolivianos y esto está totalmente asegurado", afirmó Martínez, durante una conferencia de prensa virtual. La autoridad precisó que los ancianos podrán recibir dicho aguinaldo desde la primera semana de agosto. "Este pago se realiza haciendo un esfuerzo y viendo las necesidades de los adultos mayores para que puedan cobrar su aguinaldo por adelantado", aseguró Martínez. El Ministro afirmó que esos recursos provienen de un fondo estatal y están asegurados para el pago del beneficio. En la mañana, la presidenta Jeanine Áñez anunció, mediante un video, que se adelantará el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad para que los adultos mayores puedan acceder a recursos a fin de paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea, vamos a entregar, vamos a adelantar el (pago del) aguinaldo de la Renta Dignidad", aseguró Áñez. La Jefa de Estado explicó que la medida fue asumida debido a que hace más de una semana se anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 y hasta ahora el Legislativo, controlado por el MAS, no aprobó los créditos internacionales para consolidar el pago del beneficio. La autoridad señaló que más de 870.000 personas de la tercera edad en el país recibirán los recursos y lo cobrarán en las entidades financieras. La Renta Dignidad asciende a Bs 300 mensuales para las personas que cuentan con una jubilación y a Bs 350 para los adultos mayores que no pertenecen a ningún sistema de pensiones.