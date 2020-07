Miroslav Klose empieza en el Bayern como ayudante del entrenador Flick





28/07/2020 - 12:00:03

Múnich, (DPA) - El ex internacional alemán Miroslav Klose comenzó este miércoles con su tarea como asistente del entrenador Hansi Flick en el Bayern Múnich de la Bundesliga. El ex jugador de 42 años fue entrenador del equipo sub-17 del Bayern hasta su ascenso. Su contrato con los bávaros tiene duración hasta el 30 de junio de 2021. Klose, con 71 goles en 137 partidos el goleador más exitoso en la historia de los partidos internacionales alemanes, está también sacando su licencia de profesor de fútbol en paralelo a su trabajo en el Bayern y sigue así con determinación su segunda carrera. "Espero de Miro que traiga su experiencia al equipo, como todos los demás en el equipo", dijo Flick al comienzo del entrenamiento en Múnich. Comentó además que particularmente la experiencia internacional del ex delantero, que en 2014 celebró su triunfo en la Copa Mundial junto con Flick, entonces asistente de Joachim Löw, tiene "un valor enorme". El equipo de entrenadores de Flick incluye no solo a Klose, el goleador más exitoso de un Mundial con 16 goles, sino también a Danny Röhl (asistente de análisis), Hermann Gerland (asistente), Toni Tapalovic (entrenador de porteros) y Holger Broich (director científico y de fitness).