Me puedo morir tranquilo: El Diablo se alegra con su gol ante Brasil en 1993





28/07/2020 - 10:37:01

El Diario.- El mundialista de Estados Unidos 1994, Marco Antonio Etcheverry, expresó su orgullo por haber contribuido con un gol en el histórico triunfo de Bolivia ante Brasil, que perdió su invicto de 40 años, en el lance jugado en el estadio Hernando Siles, por las eliminatorias mundialistas de USA. El hecho sucedió hace 27 años y Bolivia se desbordó tras ese triunfo notable por 2 a 0; Marco Etcheverry anotó el primero y remató Alvaro Guillermo Peña. “Muy feliz, creo que me puedo morir tranquilo, con ese gol y de Alvaro se regaló el triunfo a todo el país, todos se unieron por la Selección Nacional”, afirmó el histórico jugador, en declaraciones al programa La Red Deportiva. De esa fecha ahora, hay mucha diferencia, según el mundialista. "Me duele mucho que se pelean por su ego, los dirigentes que tengan humildad y que se reúnan todos, la FBF es un padre de familia y tiene que hablar con sus hijos. Hay dirigentes buenos, pero también hay malos, a esos les digo que se vayan a su casa y dejen que surja el fútbol, a Marco Rodríguez, quien es mi amigo, le digo que sea el héroe del fútbol, que salve el fútbol, ayudemos al fútbol, estamos en una situación desastrosa", recalcó Etcheverry que está a favor de que se vendan los derechos de TV a “Unidos por el fútbol”, el grupo de clubes que encabeza Bolívar con Marcelo Claure, quienes pretenden vender sus derechos de TV por separado. “Colo Colo hace dos años generó 11 millones de ganancia y ahora lo vendieron en 2 billones de dólares sus derechos, entonces hay que ser ganadores, yo no se porque no quieren ese proyecto", enmarco “El Diablo”.