Si aprueban cuarentena rígida, Bolívar analiza mudarse a otra ciudad





28/07/2020 - 10:34:51

Página Siete.- Bolívar comienza a tomar sus previsiones ante la posibilidad de que el gobierno municipal decrete cuarentena rígida en La Paz por dos semanas. La dirigencia analiza otros lugares para que su primer plantel no retrase el inicio de los entrenamientos, ya que el 16 de septiembre deben jugar frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. El fin de semana, la Academia recibió el visto bueno de las autoridades sanitarias para comenzar su tarea, pero la resolución de los ministerios de Salud y de Educación resalta que todo dependerá de la calificación de riesgo que emita la Alcaldía semanalmente. En ese sentido, los dirigentes estudian alternativas para trasladar al equipo a otra región donde no exista mucho riesgo de contagio, como Oruro, Potosí o Sucre. “Estamos analizando alternativas para no perder dos semanas claves que son el comienzo del trabajo, veremos en los siguientes días cómo se define esta situación y si se confirma la cuarentena rígida nos iremos a otro lugar a entrenar”, comentó el vicepresidente del club, Jorge Del Solar. Como La Paz aún no ha llegado al pico máximo de contagios, también corre riesgo que el encuentro frente a Palmeiras pueda disputarse el 16 de septiembre en el estadio Hernando Siles, más aún cuando las tendencias que maneja el Ministerio de Salud es que el descenso de la enfermedad comience a darse en la primera semana de septiembre, en puertas del juego que programó la Conmebol ante los brasileños. “Hay riesgo de perder la localía, pero vamos a ser positivos no solamente por jugar en esa condición, también por la salud de todos y esperemos llegar al pico de la enfermedad y volver a la nueva normalidad y con la esperanza de ser locales”, agregó Del Solar. El reglamento de la Copa Libertadores faculta a Bolívar y Wilstermann a cambiar de sede de sus partidos dentro de nuestro país o mudar su localía, de acuerdo a la versión que hizo conocer hace algunas semanas el secretario general adjunto de la Conmebol, Gonzalo Belloso. “Eso siempre está en el reglamento, y no por esta pandemia. Existe siempre. Clasifica un equipo que no tiene aeropuerto en su ciudad y tiene que jugar mínimo a 150 kilómetros. O tiene una cancha de menor capacidad a la permitida. Está siempre esa variable de poder cambiar de sede de los equipos y también se puede exigir desde el organizador. Es una opción que puede ser válida para utilizar en este momento”, subrayó Belloso, anteriormente, al diario Olé de Argentina. En todo caso, un par de semanas antes de la reanudación del torneo internacional, un grupo de especialistas de Conmebol decidirá en qué condiciones se encuentran estas ciudades para ver si es factible programar los encuentros o “mudarlos”. Sospechosos Mientras tanto, al menos tres jugadores del club Bolívar se encuentran con “sospecha” de coronavirus. Este medio pudo acceder a una versión de los posibles casos que exista en la Academia, es más, se nos confirmó que dos jugadores son de origen cruceño. El otro infectado sería cochabambino. La dirigencia ha preferido mantener cautela en el tema, más cuando se trata de la opción que tres jugadores hayan dado positivo en los controles realizados. El 15 de julio, el club comunicó por sus canales oficiales que el jugador Óscar Ribera tenía síntomas similares al coronavirus, pero luego de cinco días dio negativo a la prueba serológica (PCR).