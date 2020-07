La Paz: Hay 35 abogados muertos por Covid y fallas al usar tecnología





28/07/2020 - 09:53:07

Página Siete.- Tan sólo en La Paz ya se han registrado al menos 35 abogados fallecidos a causa del coronavirus. No se puede aseverar en qué momento ni cómo contrajeron la enfermedad, aunque algunos profesionales consultados por este medio manifestaron que las falencias en el uso de la tecnología, entre otras causas, han obligado a que los juristas asistan a juzgados y Fiscalía, exponiéndose a contagios masivos. “Estamos en alrededor de 35 colegiados que han fallecido hasta el día de hoy. Personas de alto prestigio y muy conocidas en el foro de abogados, personas mayores y también jóvenes. Entonces sí, estamos muy golpeados por esta infección”, informó ayer a Página Siete el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas. En las últimas semanas han circulado por redes sociales decenas de avisos mortuorios de reconocidos abogados fallecidos por esta enfermedad. Se sabe también que otros tantos que corrieron con mejor suerte permanecen convalecientes. A nivel nacional no hay un registro preciso del número de estos profesionales fallecidos por la Covid-19. El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, explicó que los contagios en este rubro, como es de esperar, se han dado también en otras regiones del país. Yáñez, al igual que Centellas, aclaran que no se puede establecer las causas de los contagios; sin embargo, todavía representa un problema el uso de la tecnología para evitar la presencia física de los juristas en oficinas estatales. Ambos sostienen que por un lado muchos licenciados en Derecho aún desconocen cómo utilizar la plataforma habilitada para las audiencias virtuales. Por otro lado, la misma plataforma para videoconferencias utilizada por el Órgano Judicial y denominada Blackboard tiene algunas limitaciones. “Estoy viendo que no abastece la cantidad de salas disponibles en Blackboard para las audiencias. El sistema de internet es malo en Bolivia. Y también seguramente muchos colegas no tienen las herramientas para manejar este sistema”, dijo Yáñez. En abril, el Órgano Judicial ya anunció que debido a la pandemia se realizarían audiencias virtuales sobre todo en materia penal y constitucional. Con esto se evitaría que los litigantes asistan de forma presencial a los juzgados. En la Fiscalía se hicieron restricciones en el horario de atención y a fines de abril también se presentó el “Portafolio Digital del Caso”, como una herramienta para que los litigantes dejen de ir a las oficinas. Pero la concurrencia de gente continuó después de que se levantara la cuarentena rígida en el departamento. La explosión de casos positivos de Covid en la ciudadanía paceña, y los casos que comenzaron a registrarse entre los operadores de justicia, obligaron a que tanto la Fiscalía como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) cierren sus puertas esta vez sin flexibilizaciones y apliquen el trabajo a distancia, aunque al menos en el caso del TDJ ya con decenas de su personal infectado. El abogado y director del portal Solo Derecho (SDB), Ramiro Carrillo, enfatizó las limitaciones de la plataforma Blackboard. Dijo que para 57 juzgados en El Alto sólo hay tres salas para audiencias virtuales, y para 87 juzgados en la ciudad de La Paz sólo hay cuatro salas. “Esto es imposible, están programando audiencias de cinco o 15 minutos. Eso es ridículo”. El presidente interino del TDJ de La Paz, Iván Campero, reconoció que hay un número limitado de salas virtuales, según él 10 en total para La Paz y El Alto. Sin embargo, dijo que se trabaja para aumentar la cantidad de estas salas. “Ese es un problema, pero otro problema mayor es el ancho de la banda, que ya lo están subsanando desde Sucre”, explicó Campero en contacto con este medio. Uso del teletrabajo A distancia En La Paz, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Departamental de Justicia aplicaron desde la semana pasada el trabajo a distancia. Cerraron sus puertas a la atención presencial hasta el 31 de julio, pero es posible que este plazo se amplíe.



Virtual Ambas instituciones han aplicado herramientas tecnológicas para evitar que los litigantes se aproximen a las oficinas. Se espera que todavía se subsanen algunos problemas en esta tecnología.



Aglomeración Una vez que la cuarentena rígida se levantó, los litigantes volvieron a asistir a juzgados y a la Fiscalía.