No es una pandemia estacional: La OMS advierte que la pandemia de covid-19 es una ola grande que va a subir y bajar





28/07/2020 - 09:11:39

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el martes contra el peligro de considerar menos agresiva la trasmisión del coronavirus durante el verano en el hemisferio norte, añadiendo que este virus no se comporta como la gripe, que suele seguir tendencias estacionales. "La gente todavía está pensando en las estaciones. Lo que todos necesitamos saber es que este es un nuevo virus y [...] se está comportando de manera diferente", declaró Margaret Harris, de la OMS, instando a aplicar medidas para frenar la transmisión del virus. "Será una gran ola. Va a subir y bajar un poco. Lo mejor es aplanarla y convertirla en algo que bañe los pies", aseveró Harris. Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "la pandemia se sigue acelerando", precisando que "el total de casos se ha duplicado en las últimas seis semanas". En este sentido, Ghebreyesus subrayó la importancia de observar las medidas de higiene contra la pandemia. "Donde estas medidas son seguidas, los casos se bajan. Donde no son seguidas, los casos suben", resumió. Hasta el momento, de acuerdo a los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins, a nivel mundial se ha registrado un total de 16.495.309 casos de covid-19 y el número de muertes asociadas a la enfermedad ya suma 654.327. Entre tanto, América Latina y el Caribe ha superado a EE.UU. en número de casos confirmados de coronavirus y ya es la región más afectada hasta ahora por la pandemia. Hasta este 27 de julio, el continente americano suma 8.610.134 casos positivos y 337.439 decesos, según la ONU. Quitando a EE.UU., que es el país más afectado a nivel mundial, con 4.148.011 contagios y 145.727 muertes, así como Canadá, que tiene 113.556 casos y 8.885 decesos, América Latina y el Caribe concentra ya 4.348.567 positivos y 182.827 fallecimientos por covid-19.