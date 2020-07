Núñez: El gobierno está a la espera sin pretextos a la convocatoria de diputados para hablar de los créditos





28/07/2020 - 09:04:22

La Paz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a través de su cuenta en Twitter, informó que las autoridades del Gobierno estarán sin pretextos a la espera de la convocatoria oficial de la comisión legislativa presidida por la diputada Otilia Choque para explicar sobre los créditos internacionales, que aún están bloqueados en la Asamblea. "La diputada del MAS, Otilia Choque, pide que los proyectos de créditos internacionales sean fundamentados en la comisión que ella preside. Ministros y viceministros estaremos, sin pretextos, a la espera de su convocatoria. ¡Primero está la salud y la economía de los bolivianos!", manifestó Núñez. Por su parte, la diputada del MAS, en su condición de presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, aseguró que "no se cierra a ningún diálogo", después de que ayer se conoció que abandonó junto a su colega Sergio Choque la reunión convocada por el Gobierno. "Pero ahora lo que tenemos que hacer es avanzar, el mecanismo es invitarlos a la comisión para que expliquen, ese es el procedimiento legislativo de cada proyecto de ley, entonces, los invitaremos para que vengan a explicar proyecto por proyecto (sobre los préstamos) y si cumplen de manera inmediata las observaciones, nosotros no nos haremos ningún problema en aprobar", dijo en entrevista con Cadena A. El Legislativo, controlado por la mayoría del MAS, mantiene bloqueados varios créditos por más de mil millones de dólares, incluso los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, que -según aclaró ayer el Ministro de la Presidencia- no se trata de un crédito. En el caso FMI "es fundamental aclarar que no se trata de un crédito, es un fondo de contingencia llamado 'instrumento de respuesta financiera rápido', es una operación que todos los países usan para sacar fondos de una canasta a la que aportan y tienen derecho a una cuota en caso de emergencia, no afecta a la política financiera monetaria ni económica, (...) es un fondo que nuestro país, en anteriores gobiernos, ha aportado y como ahora hay una crisis económica estamos trayendo para usar (por ejemplo) en pagar el Bono Salud", señaló.