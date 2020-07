Gobierno denuncia que gente del Chapare llegó con una carga viral atroz para hacer desmanes en La Paz





28/07/2020 - 08:59:57

La Paz, (ABI). - El ministro de Defensa, Fernando López, denunció que gente del Chapare logró llegar hasta la ciudad de El Alto de manera oculta y "con una carga viral atroz" para generar desmanes en La Paz participando en la marcha convocada para este martes por la Central Obrera Boliviana (COB). "Gente del Chapare ha llegado a El Alto para hacer desmanes. Una minoría con ambición por el poder está trayendo a jóvenes obligados y amenazados del Chapare para hacer desmanes. Pero, cuál es el punto fundamental de esto, (pues) están viniendo con una carga viral atroz a infectar más a El Alto y La Paz", dijo López, en entrevista con Cadena A. Agregó que estas personas llegaron aprovechando la cuarentena dinámica de Cochabamba transportándose en buses, minibuses y taxis. Pero, "esto no es coincidencia, esto es un plan", alertó. Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo determinaron salir a las calles a protestar desde esta semana por la postergación de las elecciones generales, que estaban previstas para el 6 de septiembre y, debido a la crisis sanitaria, fueron aplazadas hasta el 18 de octubre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, el Ministro consideró que "no es correcto ni racional" que en plena época de mayor expansión de COVID-19, ahora principalmente en La Paz y El Alto, de pronto aparezcan o se organicen estas protestas con gente trasladada desde otro sitio, donde también se registra un "altísimo índice" de contagiados con el virus. "Entonces, vienen a infectar (aún más) al pueblo alteño y paceño, no hay otra intención porque no vemos ni siquiera un justificativo político para hacer eso. Pues, la fecha (de las elecciones) fue definida por el TSE y el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez está en la búsqueda de la pacificación del país y, fundamentalmente, enfrascado en salvar vidas", remarcó. Acotó que "no es posible que la estrategia de campaña" del candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, llegue a este extremo en el que se moviliza a gente con una "consigna política absurda". Pues "este tipo de marchas son incoherentes, son ilógicas y ni siquiera tienen que ver con el sentir de la población alteña y paceña. Es una contradicción, no es posible, es impensable lo que están haciendo", lamentó. Incluso dijo que duele como boliviano saber que un "pésimo cálculo político" pueda provocar más muertes en medio de la pandemia. Por eso yo les digo "a los que llegaron del Chapare que están a tiempo, no hagan (lo que pretenden), no maten a sus propios compatriotas, se los digo como boliviano, se los digo con el corazón, que está mal su cálculo político porque ustedes están generando muerte", apuntó.