Gobierno adelantará el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad a agosto





28/07/2020 - 08:51:03

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez informó este martes que su Gobierno decidió adelantar el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad, que reciben las personas de tercera edad, debido a que la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), mantiene bloqueado los recursos para el Bono Salud. "Ya pasó más de una semana desde que hicimos el Bono Salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese (nuevo) bono a las familias. Por eso, hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea, vamos a entregar, vamos a adelantar el aguinaldo de la Renta Dignidad", anunció Áñez, a través de un video. La Jefa de Estado recordó que las personas que se benefician de la Renta Dignidad reciben cada fin de año un aguinaldo, pero en la actual coyuntura de la pandemia se determinó adelantar la entrega de ese dinero para agosto próximo. Pues "son más de 870.000 personas (que se benefician) en todo el país y este aguinaldo adelantado se cobrará por banco exactamente como se cobra la Renta Dignidad cada mes. Es tiempo de ayudarnos unos a otros", remarcó. El año pasado, a través de una ley, se incrementó la Renta Dignidad a 300 bolivianos mensuales para las personas que cuentan con una jubilación regular y a 350 bolivianos para los adultos mayores que no pertenecen a ningún sistema de pensiones.