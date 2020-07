Un médico que estuvo en Wuhan al comienzo de la pandemia denunció el encubrimiento





27/07/2020 - 21:09:24

Infobae.- Un investigador chino que visitó el primer epicentro del coronavirus en enero denunció este lunes que las autoridades locales destruyeron evidencias que hubiesen permitido una pesquisa más detallada y tuvieron una tardía reacción frente a los hallazgos científicos. El microbiólogo Yuen Kwok-yung llegó a Wuhan en enero y fue parte del grupo de expertos que trabajó con los primeros contagios confirmados y concluyó que la enfermedad se transmitía entre personas, hallazgo clave en la decisión de aplicar confinamientos estrictos. “Sospecho que han estado haciendo algún tipo de encubrimiento localmente en Wuhan”, dijo Yuen al canal BBC. Según explicó, las tareas de desinfección en el mercado húmedo donde se vendían animales vivos, identificado como el primer foco de contagios, dificultó notablemente la investigación. El lugar estaba clausurado cuando el equipo de investigadores visitó la ciudad. “Cuando fuimos al supermercado Huanan, por supuesto, no había nada que ver porque el mercado ya estaba limpio. Por lo tanto, se puede decir que la escena del crimen ya está alterada porque el supermercado estaba limpio no podemos identificar ningún huésped que esté dando el virus a los humanos”, explicó a la cadena británica. Yuen recorrió Wuhan junto a los principales referentes chinos de epidemiología: Zhong Nanshan, líder del equipo de expertos en coronavirus de Beijing, así como George Gao, jefe de la CDC china. Pero la denuncia del titular de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong también apunta contra la gestión de las autoridades sobre la incipiente epidemia “Los funcionarios locales que se supone que deben transmitir la información inmediatamente no han permitido que esto se haga tan fácilmente como debería”, indicó. Esta no es la primera vez que el experto ha cuestionado el manejo de Beijing sobre el coronavirus. En junio, Yuen advirtió que el número real de infectados por coronavirus en la provincia de Hubei podría ser de 2,2 millones, o 32 veces el número oficial del gobierno. La cifra se desprende de un estudio que analizó las muestras de hongkoneses que retornaron de dicha zona. También, sus investigaciones revelaron qué cantidad de coronavirus es suficiente para infectar a una persona, un dato clave para definir las medidas de prevención.