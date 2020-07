Presidenta Jeanine Áñez superó el coronavirus y retomará sus actividades normales





27/07/2020 - 20:44:50

La Paz, (ABI).- La presidenta, Jeanine Áñez anunció este lunes que superó el coronavirus y que retomará sus labores normales en Palacio de Gobierno. La mandataria fue dada de alta y agradeció a todas las personas que se preocuparon por su estado de salud. "Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante", escribió la Jefa de Estado en su cuenta oficial de Twitter (@JeanineAnez). La presidenta estuvo aislada en la residencia presidencial de la ciudad La Paz desde el 9 de julio, además reveló que posiblemente contagió a su hijo, quien ahora está en proceso de recuperación. Según el informe médico del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se realizó una prueba de laboratorio de COVID-19 el 22 de este mes en curso y el resultado salió negativo, al igual que un segundo test que se hizo el domingo, que también dio negativo; sobre la base de esos resultados, se determinó dar la alta médica correspondiente. Durante su aislamiento en la residencia presidencial, la Jefa de Estado siguió trabajando y liderando las reuniones de gabinete a través de las plataformas digitales. El 15 de julio presentó una inflamación en la laringe y una tos ocasional, pero no se registró mayores complicaciones en su estado de salud por lo que no necesito ser internada en un hospital. Según el informe médico del galeno Andrei Miranda, la Presidenta fue portadora del COVID-19 desde el 9 de julio, y posterior a la realización de las respectivas pruebas que dieron negativo, se encuentra recuperada, pudiendo establecer su rutina y actividades cotidianas con normalidad. Según ese parte médico, la Jefa de Estado se encuentra estable, con signos vitales normales y buen estado de ánimo, y no presenta ninguna sintomatología de COVID-19. En ese entendido, es que el Sedes La Paz emitió una resolución que le otorga a Áñez la certificación de "recuperada".