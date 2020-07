Comisión Farmacológica Nacional exige evidencia científica a empresas interesadas en vender dióxido de cloro





27/07/2020 - 20:24:22

La Paz, (ABI).- La Comisión Farmacológica Nacional (CFN), como organismo técnico-científico del Ministerio de Salud, exigió el lunes a las empresas interesadas en comercializar dióxido de cloro en el país, a presentar de manera obligatoria la "evidencia científica" sobre los beneficios de ese producto para el tratamiento contra el COVID-19. "Reiteramos que para ser comercializado el dióxido de cloro en nuestro país es imprescindible que las empresas legalmente inscritas en AGEMED e interesadas en la venta están obligadas a presentar la evidencia científica que respalde su uso con estudios científicos preclínicos y clínicos vigentes", informa la CFN. La CFN está conformada por profesionales del Colegio Nacional de Bioquímica y Farmacia, Colegio Médico de Bolivia, Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la UMSA, de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) y de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo. Esa instancia, además advirtió a la población que el dióxido de cloro no cuenta con la correspondiente autorización de la CFN y de AGEMED. El dióxido de cloro no se encuentra catalogado en las normas farmacológicas como medicamento y no está incluido en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020. Asimismo, la CFN identificó efectos adversos respecto al consumo del dióxido de cloro como: insuficiencia respiratoria, arritmias cardiacas, baja presión arterial, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarreas severas.