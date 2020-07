Gobierno alerta que bloqueo de fondos en el Legislativo pone en serio riesgo a la economía y la salud del país





27/07/2020 - 20:08:11

La Paz, (ABI).- La retención de los fondos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, para enfrentar la pandemia, pone en serio riesgo a la economía y a la salud del país, porque priva a la población más vulnerable de acceder a medicamentos y a un buen sistema de salud, ante la propagación del coronavirus, advirtió el viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga. "Si no tenemos los fondos ¿cómo vamos a comprar los medicamentos? Una de las operaciones fundamentales es la aprobación de $us 450 millones procedentes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), ni siquiera podremos pagar los sueldos de los médicos que estamos contratando como consultores externos", alertó Quiroga. La insistencia del Ejecutivo para la liberación de los recursos solicitados tiene que ver con la población en condiciones de extrema pobreza, que es la más afectada por la pandemia del COVID-19, y que necesita recibir medicamentos y apoyo económico, sostuvo la autoridad. Entre noviembre del 2019 y mayo de 2020, Legislativo aprobó sólo $us 73 millones para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, dejando pendiente de aprobar más $us 1.073 millones, incluido un fondo del FMI, que no es un préstamo. "Si tuviéramos ese dinero ya autorizado por la Asamblea Legislativa, el órgano internacional accede al desembolso inmediato, que es urgente y no vemos una señal de entendimiento", puntualizó Quiroga. Las operaciones crediticias, sin curso a la fecha, tienen que ver con los $us 450 millones otorgados por el BID destinados específicamente a la población más con el COVID-19, para cuyo apoyo el Gobierno nacional programó bonos económicos necesarios, remarcó Quiroga. "Si no aprueban estos fondos no podremos entregarle ni siquiera los medicamentos a la gente que se está muriendo en las calles", lamentó. De igual forma, la Asamblea Legislativa tiene retenidos $us 250 millones procedentes del Banco Mundial, otros $us 350 millones emergentes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), recursos vinculados a la atención de la emergencia sanitaria. Además de estos fondos, también son retenidos otros $us 117 millones, aproximadamente, destinados a proyectos de saneamiento básico en La Paz y El Alto, y proyectos de resiliencia urbana para la sede de Gobierno y Santa Cruz. La mañana de este lunes, el equipo técnico de Finanzas y de Inversión Pública, junto al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, intentaron sostener una reunión de análisis técnico con el Legislativo, que viabilice la liberación de estos recursos, pero el encuentro fracasó ante las exigencias de la mayoría parlamentaria del MAS. "Teníamos la esperanza de conversar técnicamente y si, eventualmente faltaba alguna información, podíamos proporcionarles de inmediato. Pero optaron por buscar pretextos, inclusive, hay falta de conocimiento técnico", lamentó Quiroga.