El MAS viabilizó en la ALP créditos por más de $us 17.099 millones en 14 años sin debate y con aprobación directa





27/07/2020 - 17:53:08

La Paz, (ABI).- El Gobierno reiteró este lunes que el Movimiento Al Socialismo (MAS), en 14 años de Gobierno, viabilizó créditos internacionales por más de $us 17.099 millones, sin necesidad de debate en la Asamblea Legislativa y con aprobación directa. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuestionó que ahora no se actúe de la misma manera, sobre todo cuando existe una emergencia sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus COVID-19. "En 14 años de gobierno, endeudaron con cerca de $us 17.000 millones al país y ni siquiera en la Asamblea lo debatían, lo aprobaban. Venía del Ejecutivo, pedíamos que se puedan debatir estos créditos y nos decían que no se debate y se aprueba, porque el país lo necesita", aseguró el ministro Núñez. La autoridad afirmó que estos préstamos aprobados por el MAS, entre 2006 y 2019, se registraron cuando el país "vivía la bonanza económica más grande" y los precios del barril del petróleo oscilaban entre los $us 140 a $us 150, a diferencia del contexto de la pandemia, cuando la economía se paralizó y el costo del petróleo bajó a menos cero. Asimismo, rechazó las críticas del MAS en contra de la presidenta Jeanine Áñez, a quien acusan de querer endeudar al país. Al respecto, Núñez afirmó que el partido de Evo Morales apeló a la estrategia de "bloquear" las leyes que viabilizarán los créditos otorgados por organismos internacionales y que ayudarán a la lucha contra el COVID-19. Por su parte, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, informó que existen 13 operaciones pendientes de aprobación por parte del Legislativo y aseguró que presentaron la documentación correspondiente solicitada por las comisiones de Diputados. "Estos elementos se constituyen una diferencia substancial en cómo ellos han trabajado en la Asamblea Legislativa durante 14 años, manejando casi $us 17.000 millones en distintos periodos, siendo los más altos en 2016 y 2017 con más de $us 2.752 millones en créditos, que fueron aprobados sin ningún problema", explicó. Según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el MAS en 14 años aprobó créditos que ascienden a $us 17.099.466.184, frente a las operaciones aprobadas de noviembre a julio de este año, que solo suman $us 73.447.061 La información gubernamental también detalla que las operaciones paralizadas para enfrentar la pandemia del coronavirus ascienden a $us 1.054.300.000 y otras que no tienen relación con la emergencia sanitaria, entre 2019 y 2020, suman $us 117.807.725 Los montos no relacionados con el COVID-19 esperan ser destinados a proyectos de agua en Santa Cruz y La Paz, además de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Alto. El dinero destinado al COVID-19 y estancado en el Legislativo corresponde al Banco Mundial, por un monto de $us 250 millones; a la Agencia Francesa de Desarrollo, por 100 millones de euros; CAF con $us 350 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $us 450 millones. Fondos del FMI El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, invitó para esta jornada a los legisladores del MAS a tratar la parte técnica de las normas referidas a créditos externos, que permanecen bloqueadas, además de la Ley de Diferimiento de Pagos. No obstante, la autoridad lamentó que los diputados y senadores de ese partidos no hayan asistido al diálogo, sin embargo, no descartó convocar de nuevo a futuras reuniones para lograr consensos en beneficio de la población. El Gobierno invitó a los legisladores del MAS a tratar los detalles técnicos sobre los recursos del FMI, que permitirán viabilizar el pago del Bono Salud, de Bs 500, sin embargo, los representantes de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas abandonaron esta mañana la reunión. Al respecto, Núñez informó que el FMI hizo el desembolso de los recursos pertenecientes a las acciones que tiene el país y como uso de sus derechos. Aclaró que el monto total permanece en una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB) y que no es un préstamo, sino, es parte de los fondos aportados por el país. "Demandamos a los asambleístas del MAS que liberen los fondos de los créditos internacionales para que el Gobierno de la presidenta Áñez pueda pagar el Bono Salud, que beneficiará a más de tres millones y medio de bolivianos", exhortó.