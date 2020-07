Rafael Quispe pide a la Fiscalía citar a Luis Arce en caso desfalco millonario al ex Fondo Indígena





27/07/2020 - 15:33:12

La Paz, (ABI).- El director de Coordinación con los Movimiento Sociales, Rafael Quispe, presentó el lunes un memorial para solicitar al Ministerio Público que cite al exministro de Economía, Luis Arce, para que declare en el proceso por el desfalco millonario al ex Fondo Indígena (Fondioc). "Estamos reiterando al Ministerio Público que debe convocar a declarar y de acuerdo a procedimiento llevar al exministro de Economía a un juez cautelar, porque existen elementos suficientes de su participación en el millonario desfalco al exFondioc", dijo en conferencia de prensa. Recordó que hace 7 meses la Fiscalía notificó a Arce, pero su abogado solicitó 10 días para revisar los expedientes, sin embargo, no volvió a ser citado. "Llama la atención que el Ministerio Público haya suspendido la declaración del ex ministro y ahora candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS)", agregó. Explicó que, según elementos de convicción, Arce fue partícipe del desfalco al Fondo Indígena, mediante el desembolso de recursos a cuentas particulares. El 12 de febrero de 2015, la Contraloría General del Estado (FGE) reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por una serie de irregularidades en distintos proyectos de ese programa estatal.