Sedes La Paz plantea conformar comisión de alto nivel para definir sanciones en caso de especulación de medicamentos





27/07/2020 - 12:51:42

La Paz, (ABI).- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz planteó al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) La Paz la conformación de una comisión "al más alto nivel" para establecer sanciones en contra de las farmacias que incrementen los costos u oculten medicamentos para el tratamiento del COVID-19. "Este es un tema que yo he propuesto al COED hacer una comisión al más alto nivel, que tenga todo el poder para tomar decisiones y para establecer sanciones, creo que no podemos permitir que el agio, la especulación (de medicamentos); esto tiene que beneficiar a la población", dijo Ramiro Narváez, director del Sedes. La autoridad indicó que en reuniones anteriores con los distribuidores y con los comercializadores de medicamentos se estableció sanciones para quienes continúen incumpliendo los acuerdos de no elevar los precios ni ocultar los insumos médicos. Ayer, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, informó que el Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades públicas, iniciará los controles contra el agio y la especulación de precios de medicamentos en las farmacias y el costo de los servicios médicos en clínicas privadas.