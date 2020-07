Una joven fallece por covid-19 tras dar a luz por cesárea; la bebé lucha en cuidados intensivos





27/07/2020 - 08:57:26

Correo del Sur.- El covid-19 apagó la vida de una joven madre en Chuquisaca. Después de peregrinar en busca de oxígeno por algunos hospitales colapsados, una mujer de 25 años de edad fue sometida a una cesárea el martes 21 de julio para salvar a su bebé que llevó en su vientre durante siete meses; pero su cuadro clínico se complicó y este domingo, falleció. En primera instancia, sus familiares llevaron a la mujer al hospital Gíneco Obstétrico y Neonatal Dr. Jaime Sánchez Porcel, donde no fue recibida por presentar un cuadro de dificultad respiratoria; entonces, el personal de turno la refirió al hospital Santa Bárbara, donde tampoco fue aceptada porque todas las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se encontraban en su máxima capacidad, situación que motivó su trasladó al hospital San Pedro Claver de Lajastambo. "La médico de guardia le ha tenido que transferir al Santa Bárbara y posteriormente, al San Pedro Claver porque tenía bastante dificultad respiratoria. Ya de ahí perdimos contacto con la paciente", relató la directora del Hospital de la Mujer, María Elena Ponce Al complicarse su cuadro clínico, los galenos decidieron interrumpir el periodo de gestación, a través de una intervención quirúrgica (cesárea) para el nacimiento de una niña de 1.145 gramos de peso, que tuvo que ser reanimada por su condición de salud que no es de las mejores. Todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital de la Mujer. "El día martes 21 de julio, nos llaman los médicos y el director también para poder coordinar una cesárea programada, porque la madre se encontraba en una unidad de cuidados intensivos en mal estado y con el propósito de salvar el producto que cursaba de 30 semanas. Se realizó la cesárea", recordó Ponce. Por su parte, los familiares denuncian que no la atendieron a tiempo, no le suministraron oxígeno y perdieron horas en el proceso de encontrar un lugar para poder atenderla en una UTI. En su periplo, su madre cuenta que suplicó por que su hija recibiera oxígeno, mientras que los médicos en su impotencia y la crisis sanitaria, derivó a la paciente al centro hospitalario de Lajastambo, donde decidieron responder a su requerimiento aunque posteriormente falleció. "Nadie quería acercarse y no querían ponerle oxígeno, porque si le ponían oxígeno, como era fuerte la mujer embarazada, iba a reaccionar bien (...) Se ha tardado mucho todo eso", lamentó su madre. Su madre no se apartó de ella durante la "pesadilla" y estuvo pendiente de las necesidades de su hija. Inclusive logró conseguir donantes de plasma y sangre en su intensión de restaurar su deteriorado estado de salud. Este domingo, el virus pudo más y cegó la vida de la joven madre quien dejó a su pequeña hija y a su esposo, mientras que sus demás allegados no encuentran consuelo para aceptar la irreparable pérdida. "Yo solo quería a mi hija, mi hijita", reclama la madre de la mujer que en vida logró culminar sus estudios en el colegio Don Bosco y posteriormente se tituló de la carrera de Ingeniería Comercial.