Bolivia muy cerca de registrar 70 mil casos de coronavirus con 1.148 nuevos infectados este domingo





26/07/2020 - 21:37:11

La Paz.- Los casos nuevos y diarios de coronavirus no bajan del millar desde hace 27 jornadas continuas y este domingo no fue la excepción con el registro de 1.148 infectados elevando el total nacional a 69.429, con los cuales el país está muy cerca de pasar los 70 mil infectados en las próximas horas. Según el informe del Ministerio de Salud los nuevos casos se registraron con mayoría en La Paz que sumó 409, seguido de Santa Cruz con 209, Tarija 225, Cochabamba 124, Oruro 99, Potosí 46, Chuquisaca 8, Pando 2 y Beni 1. En el total nacional por departamento Santa Cruz tiene 32.372 casos, La Paz 13.780, Cochabamba 7.544, Beni 5.290, Tarija 3.050, Oruro 2.756, Chuquisaca 1.834, Potosí 1.436 y Pando 1.367 sumando el nacional en 69.429. En otras cifras, el Ministerio de Salud registra 11.932 casos sospechosos, 67.496 descartados, 45.677 activos. 21.169 recuperados y 2.583 decesos. Si bien pareciera que el número de infectados ha bajado en algunos departamentos, como el caso de Santa Cruz, el COED de este departamento se encargó de aclarar este domingo que las cifras de los últimos no son reales debido a diversos factores, como la acumulación de pruebas en el Cenetrop por falta de reactivos. Las proyecciones Mientras Beni ya alcanzó el pico máximo de contagios de coronavirus, esa curva seguirá en ascenso hasta septiembre en Cochabamba, Pando, Potosí y Santa Cruz, en tanto Chuquisaca, La Paz y Oruro llegarán al tope en octubre, según proyecciones del Ministerio de Salud reveladas este domingo. Además, en las previsiones nacionales presentadas por el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, se ha previsto que el registro máximo de contagios llegará a Tarija durante el mes de noviembre. En el caso de las regiones que alcanzarán el tope de infectados en septiembre, "el crecimiento es totalmente diferente cuantitativamente, pero el comportamiento muestra crecimientos sostenidos", explicó