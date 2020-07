El ejercicio físico fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de infecciones virales







La Paz, (ABI).- Para fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de infecciones virales frente a la pandemia del coronavirus, especialistas en salud deportiva y traumatología destacaron la importancia del ejercicio físico.



"Muchas de las personas que tienen un hábito sedentario tienen predisposición a desarrollar un varias enfermedades metabólicas, como la diabetes, la obesidad y otras", advirtió Freddy Patty, especialista en salud médica deportiva, nutrición y farmacología del Deporte, según información del Ministerio de Salud.



"En nuestro medio ya hay una tasa muy grande de obesidad infantil y también están apareciendo indicadores de diabetes juvenil muy prematura, esto en relación al sedentarismo. Por eso tenemos que ver la manera de realizar alguna actividad física para prevenir enfermedades", remarcó durante su participación en la Fexpo Salud.



El galeno recomendó a la población realizar actividad física de intensidad moderada dentro de los domicilios para estimular el funcionamiento del sistema inmunitario y reducir el riesgo de infecciones respiratorias.



Considera que los aeróbicos, estiramientos musculares, ejercicios cardiovasculares, el baile, yoga y el Tai Chi, entre otros; son deportes que se pueden realizar sin salir a la calle.



"Si hay una persona con síntomas de coronavirus no puede realizar ejercicios físicos. En cuanto esta persona haya tenido el alta médica debe pasar por exámenes médicos, una revisión médica general, para ver que no haya tenido ninguna repercusión, y posteriormente dosificar el ejercicio paulatino que pueda realizar", aclaró.



Por su parte, Marcel Jemio Escobar, especialista en traumatología y subespecialidad en cirugía de columna vertebral, manifestó que el confinamiento domiciliario por la COVID-19 ha hecho que muchas personas empiecen a desarrollar o incrementar dolores en la región lumbar y cervical debido por el sedentarismo, pero también por el cambio de actividades físicas.



"Hay que recordar una máxima de la ortopedia en la actualidad, el cuerpo es un ente dinámico y mientras más quieto esté, peor le va. Así es que tenemos que procurar tener movilidad y actividad física dentro de lo tolerable", dijo.



Recomendó estimular de forma gradual las actividades físicas no violentas para mantener la elasticidad y dinamicidad de los músculos y articulaciones, además de una buena alimentación y sobre todo hidratación.