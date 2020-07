Inlasa: En Bolivia se utilizan pruebas PCR específicas para diagnóstico de coronavirus





26/07/2020 - 19:42:43

La Paz, (ABI)- El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de La Paz (Inlasa) aclaró que se utilizan las pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), específicas en los estudios de laboratorio para el diagnóstico del coronavirus. "En Bolivia sí tenemos pruebas PCR específicas para COVID-19, son las que se realizan en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país, un ejemplo de ello es que el Inlasa ha sumado todas sus capacidades humanas y técnicas para realizarlas", reportó el Ministerio de Salud. Aleida Nina, responsable técnico del laboratorio de virología que procesa las muestras de COVID-19 de la mayor parte del país, señaló que existen dos pruebas de laboratorio comúnmente denominadas con la sigla PCR, pero que son totalmente diferentes. Por un lado, PCR corresponde a la sigla en castellano de Proteína C Reactiva y es una prueba inmunológica que mide el nivel de proteína C reactiva en la sangre. La otra se refiere a la Reacción en Cadena de la Polimerasa y es una técnica de biología molecular cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) particular. "La prueba PCR para coronavirus detecta y amplifica específicamente el genoma del virus porque utiliza los reactivos denominados cebadores o primers que reconocen específicamente genes del virus", indicó.