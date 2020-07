Bayern Múnich inicia entrenamiento con lesión de francés Pavard





26/07/2020 - 15:00:49

Múnich, (DPA) - El Bayern Múnich de la Bundesliga comenzó hoy el primer entrenamiento de preparación para la continuación de Liga de Campeones con poca suerte, dado que el defensa francés Benjamin Pavard se lesionó durante la sesión en el predio bávaro. Pavard, de 24 años, sufrió una lesión de ligamentos en el tarso izquierdo en un partido de entrenamiento hoy al mediodía. El equipo de Múnich no hizo hasta ahora ningún pronóstico sobre la duración de la baja del francés. El entrenamiento había comenzado con la plantilla completa. Flick dio la bienvenida a los 31 jugadores, 27 jugadores de campo y cuatro porteros, ante un clima lluvioso y gris. Entre los jugadores, además de las estrellas del Bayern, como el nuevo fichaje Leroy Sané, Philippe Coutinho o Niklas Süle, se encontraban también jóvenes prometedores. El equipo bávaro absolvió la mayor parte de la sesión de entrenamiento detrás de una pantalla que los protegía de las miradas curiosas. Después de dos semanas de vacaciones, los jugadores del Bayern habían comenzado su preparación con entrenamiento individual en casa y luego en pequeños grupos. El Bayern buscará alcanzar los cuartos de final de la Champions League en su partido de vuelta contra el Chelsea el 8 de agosto. Contando con una victoria por 3-0 en el partido de ida, los bávaros tienen las mejores posibilidades de avanzar y así participar en la fase final del torneo en Portugal. Hansi Flick confirmó hoy informaciones publicadas por el diario "Bild am Sonntag", según las cuales el Bayern está considerando llevar a cabo un campamento de entrenamiento en Portugal. "Por supuesto que lo hemos planeado", respondió Flick a la pregunta, pero recordó que la atención se centra primero en el partido de octavos ante el Chelsea. "Primero tenemos que pasar el partido ante el Chelsea, tenemos que superar ese obstáculo. Todo lo que ocurra después se decidirá sobre la marcha", dijo Flick. Si el Bayern llega a los cuartos de final, se enfrentará el 14 de agosto al ganador del partido entre el Barcelona y el Nápoles en Lisboa. Según el "Bild am Sonntag", el equipo de Múnich volaría a la región portuguesa del Algarve inmediatamente después del partido contra el Chelsea, para entrenarse allí para el partido de cuartos de final en Lisboa.