Tour de Francia: Ciclista alemán Zabel critica protocolo anti-Covid





26/07/2020 - 14:56:56

París, (DPA) - El ciclista alemán Rick Zabel expresó sus dudas sobre el protocolo de seguridad e higiene para evitar contagios con coronavirus establecido por el Tour de Francia, en declaraciones que el diario "Osnabrücker Zeitung" publica hoy. Zabel duda de que el Tour se pueda disputar completamente en tiempos de coronavirus. "Todo el protocolo es frágil. Puedo imaginarme que, bajo ciertas circunstancias, un Tour de Francia tenga que ser cancelado", señaló Zabel. "Si los participantes dan positivo, realmente no hay otra opción", advirtió. El Tour de Francia de este año tiene previsto comenzar en Copenhague el 29 de agosto. Sin embargo, se especula que el punto de partida será trasladado a algún lugar de Francia. Los organizadores establecieron un estricto protocolo de higiene y seguridad para el Tour 2020, a la vista de los brotes infecciosos causados por la propagación del coronavirus en todo el mundo. "Cuando vi el protocolo de higiene para nosotros, los ciclistas, mi primera reacción fue: si es tan complicado disputar una carrera ciclista, entonces tal vez deberíamos considerar posponerla hasta el 2021", apuntó Zabel. Sin embargo, por razones económicas, la celebración de la carrera ciclista más importante del mundo es enormemente importante para este deporte. "Muchos equipos tendrán problemas si el Tour no se celebra. El resultado no puede ser que el ciclismo retroceda años porque todos los patrocinadores abandonan", indicó el hijo del ex ciclista Erik Zabel, ganador de 12 etapas de la ronda francesa y de numerosas clásicas, como la Milán-San Remo o la París-Tours. El joven Zabel, de 26 años, está integrado actualmente en el equipo Israel Start-Up Nation.