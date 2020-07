Parques eólicos en Mar del Norte aumentan producción de energía en 21 por ciento





26/07/2020 - 14:53:11

Bayreuth/Hamburgo, (DPA) - Las plantas de energía eólica en el Mar del Norte alemán suministraron en los primeros seis meses del año un 21 por ciento más de electricidad que en el mismo periodo del año anterior, informó el operador de red Tennet en la ciudad de Bayreuth en el sureste del país. Según la subsidiaria alemana de la empresa holandesa TenneT, la cantidad producida ascendió a 11,51 teravatios hora (TWh). Tennet es responsable de la transmisión de la electricidad del Mar del Norte al continente y el transporte de la misma a través de la red eléctrica alemana. Por otra parte, las turbinas eólicas del mar Báltico, que no forman parte del área de Tennet, alimentaron la red con otros 2,22 teravatios hora de electricidad durante el mismo periodo. La energía eólica total del Mar del Norte y del Báltico asciende así a 13,73 TWh, frente a los 11,64 TWh del primer semestre de 2019. De esta manera, el aprovechamiento del viento en el mar representa casi el 19 por del total de la energía eólica en Alemania, es decir, unos cuatro puntos porcentuales más que hace un año. El aumento de la contribución de la energía eólica marina se debe no solo a las condiciones del viento sino también a una mayor capacidad de producción, ya que en los últimos doce meses se han conectado nuevos parques eólicos a la red. Si los 1.270 aerogeneradores del Mar del Norte funcionaran al mismo tiempo a plena potencia podrían generar en teoría alrededor de 6,7 gigavatios de electricidad. Según Tennet, la capacidad de transmisión es de 7,1 gigavatios y para el 2030 se espera que aumente a 17 gigavatios en el Mar del Norte alemán. "En Alemania y los Países Bajos invertiremos 20.000 millones de euros (23.308 millones de dólares) en la ampliación de las conexiones a la red offshore", señaló el director de Tennet, Tim Meyerjürgens. En la práctica, los parques eólicos en el mar no pueden utilizar plenamente su capacidad porque no todos los areogeneradores funcionan a pleno al mismo tiempo, y logran alcanzar cerca de un 40 por ciento. Este año, el valor máximo de capacidad de alimentación se registró el 2 de enero cuando los parques eólicos del Mar del Norte generaron más de seis gigavatios de electricidad. En promedio, las turbinas eólicas del Mar del Norte producen alrededor de 2,5 a 3,0 gigavatios de electricidad, lo que corresponde a tres o cuatro centrales nucleares. Esto podría abastecer de electricidad a casi siete millones de hogares.