Según Romero la disidencia de vocales es natural y asegura que hay cohesión de la Sala Plena sobre la fecha electoral





26/07/2020 - 13:27:14

La Paz, (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró este domingo que hay una cohesión de la Sala Plena respecto a la nueva fecha de las elecciones generales y que la disidencia de los vocales es natural y respetada. "A pesar que se tomaron decisiones con disidencias a lo largo de todos estos meses de trabajo, no se ha roto la cohesión de la Sala Plena alrededor de un propósito: tener esta elección auténtica en sus resultados y que permita tener gobernantes legítimos", manifestó Romero en una entrevista con el programa Asuntos Centrales. Según el Presidente del Órgano Electoral, el conjunto de vocales está de acuerdo con la modificación de la fecha de las elecciones generales para el próximo 18 de octubre, puesto que existe el criterio general de que "el 6 de septiembre no es una fecha adecuada para realizar la jornada de votación". "Este es el consenso sustantivo importante del TSE, todos los vocales estamos alineados alrededor de este mismo análisis", dijo. El pasado viernes 24 de julio, el TSE anunció que, debido a una serie de criterios científicos sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país, determinó mediante una resolución la postergación los comicios presidenciales para el 18 de octubre. Si bien hubo un acuerdo en la nueva fecha, los vocales electorales Daniel Atahuachi y Francisco Vargas, expresaron su disidencia respecto al procedimiento que adoptó el TSE para fijar una nueva fecha de las elecciones y enviaron una carta al Senado para solicitar la aprobación de una ley que respalde la nueva fecha de las elecciones generales. Según Romero, esta acción no afecta en nada a la determinación asumida por el TSE, puesto esta fue adoptada "por los procedimientos que debe seguir el Órgano Electoral para adoptar sus decisiones". Asimismo, afirmó que el TSE está dispuesto a contestar los llamados e invitaciones que hagan los poderes del Estado para hablar sobre esta postergación. "Entendemos que la resolución del TSE, causa-Estado, tiene el suficiente respaldo jurídico y hace parte de nuestras atribuciones y competencias el fijar la fecha de la elecciones", dijo.