La Paz: El Cementerio General experimenta un crecimiento inusitado con 70 inhumaciones diarias





26/07/2020 - 13:14:27

La Paz, (AMN). – El Cementerio General de La Paz atiende un inusitado incremento de casos de inhumaciones y cremaciones de cuerpos este mes debido a la pandemia del coronavirus. En tiempos normales se registraban entre 12 y 13 inhumaciones y esa cifra se incrementó a ‘70 casos’ atendidos ayer, según el director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos, Martin Fabbri. “Hasta el día de hoy hemos enterrando y prestado alrededor de 1.341 servicios, eso quiere decir que hemos duplicado 500 veces, hemos realizado 500 veces el trabajo que hemos realizado en julio del año pasado”, explicó la autoridad edil entrevistada en Red Uno. Hasta antes de julio de este año, los cuerpos con COVID-19 eran cremados, sin embargo, debido a la gran demanda, diariamente se creman entre ocho a nueve cuerpos y el resto es inhumado.

Los entierros de personas que no tienen COVID-19 se hacen con no más de 10 personas. Este mes, la administración del camposanto ocupó con 200 cuerpos el cuartel 201 y con otros cerca de 100 cuerpos el cuartel San Gabriel. Se habilitó la planta baja de un megapabellón construido el año pasado. “Hasta el 1 de julio no hacíamos entierros, simplemente las cremaciones alcanzaban para abastecer a la población. Lastimosamente, desde 1 de julio se ha superado el numero de 10 muertos diarios con COVID-19”, subrayó, a tiempo de indicar que se cumplen protocolos fijados para esa finalidad. La autoridad pidió a la comunidad no acercarse al Cementerio General debido a los riesgos de la epidemia para los visitantes y para propios funcionarios ediles. Los familiares de fallecidos con COVID-19 no pueden ingresar al camposanto a las cremaciones ni inhumaciones y, de los fallecidos por otras causas, solo pueden ingresar hasta 10 personas cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad. Las inhumaciones y cremaciones son coordinadas con las funerarias.