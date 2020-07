Especialista recomienda mantener la lactancia materna pese a tener coronavirus





26/07/2020 - 07:53:04

La Paz, (ABI).- El médico Luis Kushner, experto en ginecología, obstetricia y reproducción humana, recomendó a las madres mantener la lactancia de sus hijos pese a estar contagiadas de COVID-19, ya que no se ha demostrado la presencia del virus en la leche materna. "En la leche materna no se ha detectado el virus, un bebé puede mamar después del parto sin ningún problema", dijo el especialista que participó esta jornada en la FEXPO SALUD de la Feicobol, donde el Ministerio de Salud ofrece webinars, seminarios y teleconsultas en línea con destacados médicos del país. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche materna contiene anticuerpos (defensas) que protegen al recién nacido frente a enfermedades infecciosas y hasta la fecha no se ha detectado el virus activo en la leche de ninguna madre con sospecha o confirmación de coronavirus. Kushner explicó que si bien no hay riesgos con la lactancia, las madres si deben tomar las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de guantes y una mascarilla facial o barbijo mientras amamantan a su bebé. "Si la mamá es positiva tiene que usar un barbijo N95, ese es el barbijo que utilizamos los médicos cuando estamos en contacto con pacientes COVID-19", agregó. Asimismo, el especialista recomendó que después de dar de lactar se debe asear el pezón con un antiséptico y mantener la distancia correspondiente con su bebé para minimizar riesgos.