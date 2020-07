Jorge Quiroga Ramírez: Morales promulgó leyes que el MAS trata de desconocer





26/07/2020 - 07:28:02

El Diario.- El ex presidente Jorge Quiroga Ramírez sostuvo que fue el propio Evo Morales quien promulgó la actual Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes 018 y 026, que otorgan al órgano electoral la jerarquía de poder del Estado y la potestad para tomar decisiones autónomas. Señaló que Bolivia no se doblegará ante estas amenazas de movimientos sociales ligados al narcotráfico que tratan de desconocer las determinaciones del Tribunal Supremo electoral (TSE). Quiroga le recordó a los sectores movilizados en contra de la nueva fecha de votación, que la CPE otorga al órgano electoral la facultad de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales al constituirse en un poder del Estado, con absoluta independencia y poder de decisión. Esta y otras normas fueron promulgadas por el entonces presidente Evo Morales. Con relación a los anuncios y amenazas de sectores cocaleros y otros afines al MAS, el candidato por la agrupación LIBRE-21 señaló que son chantajes al estilo del crimen organizado. “Los cocaleros del chapare rechazan la fecha establecida por el TSE y chantajean a estilo Pablo Escobar, con convulsionar el país, si no votamos el 6 de septiembre en medio de la pandemia”, señaló el ex mandatario, resaltando que las posibles intenciones del masismo son reducir la participación de la población y evitar que misiones internacionales fiscalicen el proceso de votación. Añadió que el país no aceptará ni se doblegará ante amenazas de militantes del MAS ni las maniobras de dos vocales del órgano electoral que responden a esta tienda política. Instó al candidato presidencial del partido azul a dejar de ser servil a Morales, dejar de callar y pedir se respeten las leyes que él mismo firmo en su calidad de ministro de Estado. Las leyes referidas por Quiroga son la 018 del Órgano Electoral (Art. 4,10), en la que se establece que el Poder Electoral tiene igual jerarquía constitucional que el resto de poderes del Estado además de establecer su autonomía en relación a otras instituciones y poderes. La 026 del Régimen Electoral, (Art. 94,1) en la que se establece que los procesos electorales son convocados por el TSE mediante una resolución de su Sala Plena y no por una ley del congreso.