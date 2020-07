Kanye West acusa a Tommy Mottola de haber matado a Michael Jakson





Quién.- Entre los múltiples misiles que Kanye West ha disparado a través de su cuenta de Twitter, un nuevo nombre ha salido a relucir: el del ex CEO de Sony Music, Tommy Mottola, quien, según el rapero, tuvo que ver con la muerte de Michael Jackson. Mottola trabajó durante años con Michael en calidad de productor musical, sin embargo, los últimos años de vida del cantante, la relación del productor musical y la estrella del pop se deterioró. Medios como la revista Newsweek y The Sun aseguran que el esposo de Thalía y Jackson tuvieron problemas cuando trabajaron juntos. Supuestamente, uno de los discos del “Rey del Pop” no le pareció suficientemente bueno a Mottola, quien no quería invertir en una gran campaña para promocionarlo. Su negativa habría enfurecido a Michael Jakson.

Michael Jackson Fan Celebration Tras la muerte del cantante, surgió una teoría de conspiración que aseguraba que Mottola y la disquera Sony Music lo habían mandado a matar, luego que en su discurso durante un evento de la organización National Action Network en 2002, Jackson dijera que el productor musical trataba mal a sus artistas, en especial a los afroamericanos. Ahora, 12 años después y aprovechando la oleada de tuits en los que acusa a diestra y siniestra, Kanye West decidió revivir la leyenda urbana. "MJ (Michael Jackson) les dijo sobre Tommy antes de que lo mataran... Kim salvó la vida de mis hijas en el nombre de Jesús. Es la decisión de Dios. Solo viviré para mis hijos... Kris estoy en Cody por si no planeas otra de las sesiones de playboy con tus hijos", escribió en un tuit que luego borró, según informa Daily Mail . Hasta el momento ni Tommy Mottola, la disquera Sony o Thalía se han pronunciado al respecto.