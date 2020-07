Milenio considera que retiro de fondos de las AFP puede generar desequilibrios macroeconómicos





25/07/2020 - 09:05:55

El Deber.- La idea, ya consolidada en Chile y Perú, de retirar un porcentaje de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para la Fundación Milenio es ingresar en terreno desconocido que eventualmente puede generar desequilibrios macroeconómicos. En su informe nacional de coyuntura, Milenio sostiene que los recursos previsionales que administran las AFP son fondos que, de manera obligatoria, se acumulan para fines de otorgación de pensión en el período pasivo del aportante y que su disposición anticipada deteriora fuertemente los pilares del sistema y puede generar desequilibrios macroeconómicos. La institución detalló que hasta abril de 2020, el sistema previsional había acumulado alrededor de $us 19.600 millones, expresados en títulos valores de transacción bursátil. Esto incluye los aportes de los afiliados más los intereses que ellos logran, que representan casi $us 4.000 millones y que todo ese dinero está respaldado por inversiones realizadas en los bancos y en empresas en donde logra rendimientos que se añaden a los ahorros aportados. Milenio precisó que este esquema está basado en el largo plazo y en la integridad de los recursos bajo administración y que una muestra del efecto del plazo sobre los ahorros, se observa en la evolución del valor de la cuota desde la fecha de inicio de los fondos de pensiones (junio de 1997) a junio de 2020. El valor inicial de una cuota del fondo era de Bs 100 y hoy llega a Bs 702,71 (AFP Previsión S.A.) y 721,93 (AFP Futuro S.A.). Es decir, los primeros Bs 100 de un aportante que inició sus ahorros en junio de 1997, hoy valen siete veces más. “En este sistema, los intereses ganan intereses, y por eso la permanencia y el largo plazo plazo son determinantes para una buena jubilación”, destaca el informe. Una de las propuestas de la fundación es que los aportantes a los fondos previsionales que pierdan su empleo optarán por un ingreso presente sacrificando temporalmente el ingreso futuro (jubilación). Asumiendo que saben que se trata de un sacrificio futuro los individuos en situación de cesantes pueden tomar prestada una fracción del fondo para reponerlo más adelante. No se trataría de un retiro de sus cuentas individuales sino un préstamo basado en el valor de su cuenta individual. Al respecto, Napoleón Pacheco, docente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), sostuvo que buscar retirar los aportes es algo poco viable ya que dicho dinero se encuentra invertido y el querer tenerlo puede crear problemas en el sistema financiero. Pacheco remarcó que ni el Banco Central de Bolivia (BCB) tiene la capacidad de hacerse cargo de dichos retiros ya que las reservas internacionales son cada vez menos, como para cumplir esas expectativas y que los más coherente es buscar los mecanismos para crear puestos de trabajo a corto plazo que permitan a los trabajadores contar con otras fuentes de ingresos y no mirar sus jubilaciones. Cabe recordar que un grupo de personas realiza una huelga de hambre en la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, reclamando la devolución de sus aportes, en distintos montos y porcentajes. Incluso, han anunciado bloqueo de vías y marchas en La Paz.