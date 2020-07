190 casos el viernes: Por segundo día no hay resultados del Cenetrop por falta de reactivos





25/07/2020 - 09:01:07

El Día.- El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz comunicó la noche de este viernes que se registraron 190 nuevos casos de coronavirus a la espera de que lleguen los reactivos al Cenetrop, que por segundo día consecutivo no pudo procesar ni una sola muestra. Los casos de coronavirus se elevan en total a 31.846 en todo el departamento, según señala el parte epidemiológico diario. Falta de reactivos. Carlos Hurtado, responsable del equipo de primera respuesta COVID-19 de la Gobernación de Santa Cruz, informó que la cifra baja se debe a la falta de reactivos en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y laboratorios privados que no pudieron procesar las muestras y hacer llegar los resultados hasta el ente departamental. Sin embargo, dijo que la curva de casos es sostenida y de baja transmisión. “Esto no nos tiene que hacer bajar la guardia, continuamos con la media de 500 a 600 casos desde hace un mes", explicó Hurtado. Reporte. Los fallecimientos a causa del coronavirus suben a 908 luego de que se reportaron 17 decesos en todo el departamento de Santa Cruz. En tanto, 155 pacientes fueron dados de alta de los diferentes hospitales en este día, sumando un total de 16.452 las personas que lograron vencer a la enfermedad. El número de casos activos y en actual tratamiento es de 14.486 hasta la fecha. Actualmente hay 130 internados en terapia intensiva de ellos 114 se encuentran conectados a respiradores. Director del Sedes con problemas de salud. Carlos Hurtado, responsable del Equipo de Primera Respuesta COVID-19 de la Gobernación de Santa Cruz, informó que Marcelo Ríos, director del Sedes, se aleja del reporte diario por unos días, a causa de un cuadro abdominal de una úlcera duodenal. "Marcelo ya está recibiendo tratamiento médico adecuado y esperamos su pronta recuperación para que pueda reincorporarse nuevamente", puntualizó la autoridad.