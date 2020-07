Fonplata otorgó a Santa Cruz $us 120.000 no reembolsables para enfrentar la pandemia





24/07/2020 - 22:45:32

La Paz, (ABI).- El Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) otorgó a Santa Cruz $us 120.000 a fondo perdido para la compra de medicamentos y equipamiento médico, con el fin de fortalecer la lucha contra la pandemia del COVID-19. Los fondos en favor del departamento de Santa Cruz se concretaron luego de que el Gobierno nacional declaró situación de emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus y a ese departamento con los registros más elevados con casos positivos activos, informó Fonplata, mediante un comunicado de prensa. "Los 120.000 dólares serán destinados a la compra de insumos y equipamiento médico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19: reactivos, equipo analizador - ELISA y monitores multiparamétricos. La cooperación técnica no reembolsable será administrada por Fonplata en estrecha colaboración y coordinación con la Secretaría General del Gobierno Departamental de Santa Cruz", puntualiza el documento. La entidad de financiamiento para el desarrollo remarcó su compromiso de apoyo para atender la demanda de recursos que los gobiernos de sus países miembros requieran, con el fin de mitigar el impacto negativo causado por la pandemia en la región.