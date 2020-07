Gobierno pide que fecha de elecciones se defina con base en valoraciones científicas y no consulta política





24/07/2020 - 19:06:01

La Paz, (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió el viernes que la fecha de las elecciones nacionales sea sustentada en una valoración científica y no en consulta política. La autoridad ratificó la decisión del Gobierno nacional de respetar la fecha de elecciones que defina el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Legislativa Plurinacional. "El TSE, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la propia Asamblea Legislativa tendrán que consultar las condiciones para un proceso electoral. El Gobierno no tiene tiempo para hacer campaña, está ocupado en salvar vidas", puntualizó. Ayer, el TSE determinó aplazar las elecciones generales, previstas inicialmente para el 6 de septiembre, hasta el 18 de octubre, fecha en la que se espera exista las condiciones adecuadas para ejecutar el proceso electoral, tomando en cuenta que, entre julio y septiembre, se registrarán los picos más altos de contagios del coronavirus.