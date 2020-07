Gobierno reporta más de 2.500 proveedores registraros en la primera semana del Crédito 1,2,3





24/07/2020 - 16:39:31

La Paz, (ABI).- La viceministra de la Micro y Pequeña Empresa, Corina Marión, informó el viernes que, a una semana del lanzamiento del Crédito 1,2,3, se tienen más de 2.500 proveedores registrados en ProBolivia. "Hasta la fecha venimos registrando en ProBolivia un poco más de 2.500 proveedores de bienes y servicios en una semana, desde que hemos lanzado (el crédito); gracias a la plataforma es todo digital y se han habilitado canales de comunicación para que se puedan hacer consultas", señaló Marión, citada en un boletín de prensa. "Este programa está enfocado más que todo a la reactivación de la demanda de consumo de bienes y servicios nacionales; esto significa que si yo deseo tener un crédito de libre disponibilidad para comprarme muebles de madera, por ejemplo, puedo contactarme con un carpintero que cotice los muebles y yo acudiría al Banco Unión para solicitar un crédito, las personas de las que deseamos contratar sus servicios deben estar registradas en ProBolivia, que registra a quienes son proveedores de los bienes y servicios nacionales", explicó. La Viceministra explicó que, en el caso de los micro y pequeños empresarios o artesanos que necesiten insumos nacionales, se debe verificar que sus proveedores estén registrados en ProBolivia, solicitar una cotización y apersonarse al Banco Unión para consultar sobre su capacidad de pago. "En la capacidad de pago también se toma en cuenta los flujos futuros que vaya a tener este micro, pequeño empresario o artesano que, si no está vendiendo en este tiempo, tiene solicitudes, tiene compromisos de servicios o de venta de bienes, y puede presentar eso en un flujo", indicó Marión. Finalmente, la autoridad dijo que los créditos de libre disponibilidad no se desembolsan en la cuenta de los solicitantes, sino en la cuenta de los proveedores, con el fin de "asegurar que los beneficiarios sean los proveedores y no se desvíen los fondos hacia otros fines".