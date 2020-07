Murillo destaca la dura batalla contra las drogas que encara la FELCN, pese a los embates del COVID-19





24/07/2020 - 16:13:13

La Paz, (ABI).- En el aniversario 33 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, destacó que la Policía es una de las instituciones más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y, a pesar de todos los embates, cumple una dura batalla contra el narcotráfico, y con amplios resultados. "Son 33 años desde que la FELCN inició sus operaciones, en una lucha durísima contra el narcotráfico. En los últimos 14 años han sido pisoteados ha sido, abandonados, sin uniformes, sin botas, con armamento viejo, aun así, han luchado y siguen luchando contra las drogas", dijo Murillo. Como nunca antes, la autoridad de Estado inició los actos oficiales efectuados por la FECN, pidiendo un minuto de silencio por los efectivos caídos en la lucha contra la pandemia del coronavirus, como el coronel Gualberto Rubín de Celis, quien prestaba servicios en la terminal aeroportuaria de La Paz. De igual modo, expresó su máximo reconocimiento y gratitud al doctor Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, cuyo deceso, la madrugada de este viernes, conmocionó al país entero porque perdió la vida luchando por la salud de los bolivianos. "Es duro en cada acto tener que hablar de los amigos y los compañeros que se fueron (...). La Policía está sufriendo un durísimo embate por el COVID 19, pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo, sufrimos este duro golpe", expresó. Producto de los operativos antidroga de las últimas horas, la FELCN decomisó al menos 330 kilos de sustancias prohibidas, además capturó personas vinculadas a ese delito, refirió. Indicó que, en los últimos años, Bolivia era considerado un país de tránsito de drogas, pero ahora es productor y consumidor y, eso, el Gobierno nacional no lo permitirá. "Este no es Gobierno de narcotraficantes", enfatizó. Reiteró que en los siguientes días inicia el proceso de erradicación de coca en los parques nacionales. "Vamos a empezar a erradicar en los pulmones de nuestro país, que no los están matando; las áreas protegidas las están envenenado con coca. Vamos a encabezar esto", señaló.