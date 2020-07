Ministro Ortiz ya se encuentra en su domicilio donde completará su tratamiento





24/07/2020 - 16:01:55

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Oscar Ortiz, fue dado de alta, este viernes, de la Clínica Foianini de Santa Cruz y continuará su tratamiento para superar el coronavirus en su domicilio. "El Ministro Oscar Ortiz se encuentra bastante recuperado y está yendo a su domicilio, pero permanecerá bajo control y no se podrá integrar a sus actividades", informó el médico Marcelo Arano. No obstante, el galeno afirmó que podrá efectuar algunas tareas mediante medios virtuales, pero de forma limitada. Recordó que la autoridad estuvo seis días en la Unidad de Terapia Intensiva y 12 días estuvo internado en la clínica de la capital cruceña. Arano aclaró que aún no se realizó a Ortiz la prueba de COVID-19 para verificar que ya no tiene la enfermedad y esta se hará en una semana, por lo cual debe continuar aislado en su casa. "Los síntomas de la enfermedad los ha superado de forma parcial, pero ya no requiere oxígeno y le falta un poco para estar en los índices normales. Por ello, tiene que seguir recuperándose", explicó el médico. El galeno anticipó además que se efectuará en una semana un estudio para conocer si el coronavirus dejó secuelas en sus pulmones. "Por precaución y porque está bastante debilitado, el Ministro debe permanecer aislado", aseguró Arano. El jueves, el director de la Clínica Foianini, Esteban Foianini, afirmó que la autoridad se recuperaba de forma favorable y que no requirió de apoyo de oxígeno complementario. Ante esto, anticipó que hoy sería dado de alta y volvería a su casa para continuará recuperándose al lado de sus familiares. El 12 de julio, la autoridad informó, a través de sus redes sociales, que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se aíslo en su casa. Empero, su salud tuvo complicaciones y fue trasladado a dicha clínica privada.