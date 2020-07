Nadia Cruz advierte con un juicio de responsabilidades en contra de la Presidenta Áñez si continúa la obstaculización a la institución





24/07/2020 - 13:52:33

La Paz.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió con un posible juicio de responsabilidades en contra de la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, si es que sus ministros continúan obstaculizando el trabajo de esta institución defensorial. “En caso de que la Presidenta, a través de sus ministros, continúe rehusando dar información a la Defensoría del Pueblo, anuncio que voy a pedir un juicio de responsabilidades en contra de ella, porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría”, dijo Cruz en conferencia de prensa. La Defensora anunció, en esa conferencia, la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra del Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, y del Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría Choque, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, de acuerdo con el Código Penal. También denunció que el Ministerio Público y la Fiscalía Departamental de La Paz han obstaculizado a la Defensoría del Pueblo la presentación de esa denuncia, con observaciones de forma y alejadas de los procedimientos y requisitos establecidos por el Ministerio Público. Dijo que aparentemente existe uso indebido de influencias, debido a que la denuncia que presentó el Ministro de la Presidencia en su contra, por supuestas prolongación y usurpación de funciones, lleva el sello de la Fiscalía, cuando esta misma institución emitió un comunicado en el que señaló que no recibiría denuncias físicas sino por la vía digital. “El trabajo del Defensor del Pueblo se enmarca en la Constitución Política del Estado y la Ley 870, en los principios de París y está acreditado ante las redes internacionales de Ombudsman. Si no nos quieren responder y si siguen poniéndonos obstáculos, vamos a ir a todas las vías legales, que nosotros sí respetamos”, dijo la Defensora. Añadió, además, que solicitará una interpelación en la Asamblea Constituyente Plurinacional en contra de ambas autoridades que se rehusaron a brindar información a la Defensoría del Pueblo y dijo que hará conocer esta obstaculización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la medida cautelar que esta entidad internacional dictó en su favor.