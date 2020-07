Salud advierte que los centros de abasto son focos de transmisión del coronavirus





24/07/2020 - 13:11:16

La Paz, (ABI).- El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, advirtió el viernes que los mercados y centros de comercio son focos de transmisión del coronavirus, debido a que las medidas de bioseguridad no se aplican de manera adecuada en esos espacios públicos. "Hemos establecido, ya por estudios, que los focos de transmisión son los mercados y los servicios comerciales donde mayormente se transmite (la COVID-19)", informó. Prieto recordó que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) realizó un estudio que estableció que las personas que más se contagian son las que salen a trabajar "entre cinco a siete veces por semana, sobre todo en el comercio informal". Prieto recomendó a la población no adquirir insumos de bioseguridad y medicamentos que no son autorizados por el Ministerio de Salud, ante la comercialización en redes sociales de esos productos sin certificaciones. "Tenemos como un ataque sostenido de cosas irracionales e ilegales, como promover ciertos productos que no tienen validez, que no están aceptados científicamente, otras actividades como estos de las ventas ilegales de pruebas", añadió. Según el reporte epidemiológico, en Bolivia se registraron en la última jornada 1.117 nuevos infectados, con los que suman 65.252 casos positivos de coronavirus en total y el número de pacientes recuperados llegó a 20.030.