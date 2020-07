INE observa recuperación del mercado laboral en junio tras tocar fondo en los meses de abril y mayo





24/07/2020

La Paz.- El Director General Ejecutivo a.i. del Instituto Nacional de Estadística (INE), Rubén Aguilar, presentó este viernes las cifras del Mercado Laboral al mes de junio, las cuales revelan una recuperación importante en diversas actividades económicas. "En el Mercado Laboral, se observa que en abril y mayo, en cuanto a la tasa de desocupación, con el incremento de personas inactivas y también con las personas que si bien estando ocupadas no han ejercido su actividad, se habría tocado fondo, pero ya en junio, se ve una recuperación en el mercado de trabajo y en la generación de ingresos laborales”, dice un comunicado de la Institución.



La población Inactiva se habría reducido en junio respecto al mes de mayo, de 433 mil a 407 mil personas. La autoridad destacó la apertura y celeridad de está información por parte de la institución, “para obtener las cifras del Mercado Laboral al mes de junio, el operativo de campo concluyó en los primeros 10 días de julio, dándonos dos semanas para poder elaborar estadísticas oportunas. Un hecho que no se observaba anteriormente donde existía un rezago de hasta más de un año en esta información". Además, Aguilar destacó que “lo importante es que el incremento de la población ocupada se habría reflejado principalmente en el grupo de no asalariados, como todos conocemos ese es un grupo vulnerable y es alentador ver que esta cifra se habría incrementado”.

La tasa de desocupación se venía incrementando a lo largo de los años y la tasa de desocupación, sin el efecto de la cuarentena, habría alcanzado un 5,4%, de tal forma que 9,6% es la tasa de desocupación al mes de junio. Por grupos etarios, las personas comprendidas entre 18 y 35 años habrían sido las más afectadas y por sexo, el efecto en hombres y mujeres, es casi similar. De 3.247.000 personas ocupadas, 1.323.000 no ejercieron la actividad, debido a que podrían haber tenido un contrato por los meses de abril, mayo y junio, pero dado el entorno y las medidas de la cuarentena, estas personas no habrían ejercido esa labor; empero, este guarismo es menor a los registrados en mayo y abril. Por sector económico, se observa que en el sector de explotación, minas y canteras hay un incremento importante de personas que si habrían trabajado, consistente con el incremento de las exportaciones y la convergencia del saldo comercial a niveles de equilibrio. Según actividad económica, con excepción de las actividades artísticas, entretenimiento y recreativas, se muestra un incremento en el número de ocupados que desarrollan su trabajo.