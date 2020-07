Cívicos del Beni consideran insuficiente postergar las elecciones generales hasta octubre





24/07/2020 - 12:48:26

Trinidad, (ABI).- El presidente del Comité Cívico del Beni, Gueiser Chávez, consideró el viernes que es insuficiente la postergación de poco más de un mes de los comicios nacionales, previstos inicialmente para el 6 de septiembre y pospuestos para el 18 de octubre. "Como ente cívico no estamos contentos, el principal pedido era respetar la salud, creo que la postergación de las elecciones un mes no es suficiente", manifestó. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) postergó para el 18 de octubre las elecciones, en base a "consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico". Chávez dijo que no solamente se pidió la suspensión temporal de los comicios, sino la anulación de la convocatoria para reiniciar el proceso electoral con nuevas reglas. "No queremos ir con reglas amañadas, no con esas reglas que pueden ocasionar un nuevo fraude, como el año 2019, reglas donde los arbitros no sean los mismos", aseguró. Anunció que el movimiento cívico nacional se volverá a reunir para tomar decisiones sobre la determinación del TSE.