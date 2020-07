Italia: Dio 15 veces positivo a coronavirus y no puede salir del hospital desde abril





24/07/2020 - 12:03:24

Se sabe de circunstancias en las que el SARS-CoV-2 ataca a una persona no sólo una, sino dos o hasta tres veces, pero el caso de este hombre supera a cualquiera. Milko Mieles es un italiano que permanece internado desde hace tres meses en un centro de la Cruz Roja en Linate, cerca de Milán. El hombre ha dado positivo a coronavirus 15 veces desde el 7 de abril y no puede salir del hospital pues, aunque es asintomático, puede contagiar a otras personas al tener contacto con ellas. Desde entonces está en cuarentena y no puede ver a su esposa ni a sus hijos, en espera de que las pruebas del virus arrojen resultados negativos. “Estoy asintomático, pero el virus no se quiere ir, ya se ha convertido en mi amigo”, le dijo a Il Corriere della Sera. Desde abril pasado, Mieles ha recorrido varios hospitales para realizarse pruebas diferentes, pero todas han dado positivo. Primero estuvo ingresado en el Hospital San Gerardo de la ciudad italiana de Monza y, desde el 27 de junio, está en Linate. Solía vivir en Ferrara, al norte de Italia, con su esposa y sus hijos de 21 y 23 años. Diariamente realiza videollamadas con ellos, pero su sueño “sigue siendo volver a abrazar pronto a mi mujer y a mis dos hijos”, aunque expresó que los voluntarios de la Cruz Roja se han convertido en una segunda familia para él.