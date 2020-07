Zidane armó la lista de prescindibles del Real Madrid con varios nombres de peso





24/07/2020 - 10:30:33

Infobae.- Luego de conseguir el título de La Liga (el número 34 de su historia, 8 más que el Barcelona), todos los cañones del Real Madrid ahora apuntan a seguir haciendo historia en la Champions League, donde tendrá un escenario desfavorable. Primero, el viernes 7 de agosto deberá dar vuelta la serie de octavos de final ante Manchester City en el Etihad Stadium (perdió por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu). En caso de lograrlo, en la siguiente instancia chocará ante el vencedor del cruce entre Juventus y Lyon (los franceses se quedaron por el primer duelo por 1 a 0). Aunque el máximo certamen continental es la prioridad, la cabeza de Zinedine Zidane no se detiene y le haría acercado a la dirigencia del club una lista de prescindibles, en la que figuran varios nombres importantes a nivel mundial. Según Mundo Deportivo, el futbolista que encabeza esta nómina es Gareth Bale. La relación entre el galés y el director técnico francés no es la mejor y desde hace tiempo que la institución busca darle una salida al delantero, pero debido a su elevada cotización y salario ninguna negociación llegó a buen puerto. Desde que volvió la actividad en España, el ex Tottenham solamente disputó dos partidos (en uno ingresó a falta de media) y fue suplente en 8 ocasiones. Tras hacerse viral sus bromas en el banco de suplentes, consciente de su situación, el DT decidió no convocarlo para el último encuentro del torneo. Según el rotativo español, pese a este panorama desalentador, Bale prefiere quedarse -pese a ser apartado- a cumplir su contrato en el club. Su vínculo actualmente finaliza a mediados de 2022. Un caso similar es el de James Rodríguez, quien no es del agrado de Zizou y en su momento debió ser cedido al Bayern Munich para tener continuidad. Tras el parón por el coronavirus, el mediocampista solamente vio acción en un partido (titular ante Real Sociedad). Luego fue suplente en 5 oportunidades y en los últimos 5 compromisos ni siquiera integró la lista de convocados. El entorno del colombiano ya comenzó a moverse para buscarle una salida en este mercado de pases. El caso del joven Brahim Díaz es diferente. El extremo de 20 años es del agrado de Zidane, pero debido a la superpoblación de figuras en ese sector del campo de juego cuenta con escasos minutos y oportunidades (en el regreso a la actividad solamente disputó 37 minutos, divididos en tres juegos -Mallorca, Alavés y Leganés-). La idea con el ex Manchester City es cederlo para que obtenga rodaje y el Betis del Ingeniero Manuel Pellegrini sería una opción. El que tiene los minutos contados es Mariano Díaz. El ex Olympique Lyon no es del agrado de Zidane y en contadas oportunidades logró sumar minutos dentro del campo de juego. Su futuro podría estar en Sevilla, institución que estuvo a punto de contratarlo hasta que Real Madrid se metió en la negociación. En lo que va de la temporada solamente disputó 7 partidos (81 minutos en total) y marcó un gol. Álvaro Odriozola volvió al club luego de estar cedido en Bayern Munich, donde tampoco consiguió la continuidad que buscaba. La única manera que continúe en el plantel es que en esta oportunidad acepte ser el suplente de Carvajal, pieza inamovible para Zinedine Zidane.



En la columna de salidas también figuran el serbio Luka Jovic, quien no cumplió con las expectativas que había depositadas en él y el club intentará recuperar algo del dinero invertido.