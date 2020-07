Los secretos y significados de un volante de Fórmula 1





24/07/2020 - 10:27:52

Infobae.- Si bien la destreza, los reflejos y la adrenalina son características propias que hacen de un piloto de Fórmula 1 un deportista de élite, la configuración del volante y el entenderlo a la perfección le sumará al conjunto de cualidades un plus extra con el que sacará unos cuantos puntos más de ventaja respecto de los rivales. El volante y sus numerosos botones, perillas y palancas representarían el cerebro del corredor, ya que deberá estar sumamente concentrado a la hora de accionar cada uno de ellos en el momento exacto para que su monoplaza reaccione como él pretende. Sin dudas que este elemento es uno de los más complejos entre los componentes del vehículo. El reto más difícil al que se afrontará un piloto recién llegado a la máxima competencia será el de comprenderlo a la perfección. “Cuando llegué por primera vez a la F1, tenía un libro de 70 u 80 páginas que aprenderme. Pero soy malo estudiando y aprendiéndome cosas. Así que básicamente decidí formarme más en el simulador, utilizándolo horas y horas”, reconoció el joven Charles Leclerc en la rueda de prensa que brindó en el Autorsport International Show 2020. Aunque son muy similares en su confección, en cada escudería se podrán ver distintos modelos, ya que cada corredor y cada jefe de estrategia planean el lugar exacto de cada botón según la necesidad y practicidad que tenga cada corredor. Por ende, será muy difícil ver dos volantes exactamente iguales en una misma parrilla. Incluso en un mismo equipo. Según las imágenes que compartió el sitio oficial Motorsport, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, ambos de Ferrari, utilizan los mismos pulsadores pero en distintas ubicaciones. El monegasco, por ejemplo, cuenta con la palanca de embrague en la derecha, mientras que el alemán lo tiene en la izquierda. “Lo que está en el volante son cosas que usas durante la vuelta de clasificación o durante la carrera y que ayudan bastante al rendimiento. Así que son cosas que necesitas saber”, aseguró el ex conductor de Alfa Romeo Sauber F1 Team, Leclerc. Hamilton utiliza el DAS El volante de Mercedes trajo muchas polémicas al inicio de este año, después de introducir una nueva modificación en él. Los ingenieros instalaron un novedoso sistema que dejó en evidencia la transmisión que hizo la Formula One Magnament (FOM) desde adentro del monoplaza de Lewis Hamilton. En las imágenes se veía cómo el multicampeón británico accionaba hacia adelante y hacia atrás su volante al momento de tomar una curva o acelerar en una recta, adquiriendo más agarre de las ruedas a la hora de doblar y más resistencia aerodinamica para acelerar. A esta mejora se la conoció como DAS (Dual Axis Steering) y después de que se viralizó el video en cuestión, el Jefe de ingenieros James Allison salió a defender su reforma en una conferencia de prensa: “Simplemente introduce una dimensión adicional para la dirección, para el piloto, que esperamos que sea útil durante el año”. “Cómo lo usamos y por qué lo usamos, es algo que guardaremos para nosotros. En realidad, esto no es noticia para la FIA. Es algo de lo que les hemos estado hablando durante este tiempo. Las reglas son claras sobre lo que se puede hacer y lo que no en la dirección, y estamos bastante seguros de que cumple con los requisitos”. Si bien cada escudería confecciona el volante junto a cada piloto, existe una serie de botones particulares que aparecen en todos ellos. LADO DERECHO BOTON DE PIT LANE: Al accionarlo, la velocidad del auto se disminuirá hasta la permitida para entrar en la zona de boxes (entre 60 y 80 depende el circuito) CONFIRMAR PIT LANE: Envía una alerta a boxes avisando que entrará en la zona. BOTON de CONTROL DE SENSORES 1/10: Gestiona los sensores de control críticos del monoplaza. PERILLA DIFERENCIAL: Ajusta la cantidad de potencia que se le envían a las ruedas a la hora de tomar una entrada, el vértice y una salida de una curva. PERILLA DE EQUILIBRIO DE FRENADA: Selecciona el equilibrio de frenada entre el eje delantero y trasero. PALANCAS DE CAMBIO: Ubicadas en ambos lados del volante, cerca de la pantalla de información. BOTÓN DE INICIO DE CARRERA: Se pulsa en la salida para obtener la potencia máxima del vehículo a la hora de la largada. BOTÓN DE RADIO: Cuando el piloto lo oprima se comunicará con el equipo de boxes. LADO IZQUIERDO BOTON “DRS”: Drag Reduction System. Le proporciona al piloto un extra de velocidad máxima a la hora de agarrar una recta en el circuito. BOTÓN PUNTO MUERTO: La caja de cambios del monoplaza se quedará en punto muerto o neutral. PERILLA DE FRENO MOTOR: Selecciona la cantidad de freno que se aplicará en las reducciones de marcha. BOTÓN DE PUNTO DE INTERÉS: Se accionará para identificar un dato indicado por el piloto. BOTÓN ACEPTAR: Se utilizará para aceptar los cambios realizados en el botón “de control de sensores 1/10”. CENTRO DEL VOLANTE LUCES LED: Se utilizan y se encienden en los cambios de marcha. RUEDA START: Se utiliza durante la carrera para establecer distintos modos de potencia. RUEDA DE MENU: El piloto podrá ajustar distintos aspectos como el volumen, el brillo de la pantalla, y demás detalles del visor digital. RUEDA DE MOTOR: Hay distintas configuraciones para controlar el motor según la estrategia que haya planificado el equipo con anterioridad. Las estadísticas reflejan que un piloto puede usar hasta 4 volantes durante una temporada y cada uno lleva aproximadamente 80 horas de construcción, en la que trabajan los ingenieros y el piloto que utilizará dicho elemento codo a codo. El precio de esta especie de “máquina futurista” por sí sola ronda los 66 mil y 100 mil dólares. La mayoría posee materiales como fibra de carbono, fibra de vidirio, silicio, titanio y cobre. A pesar de los indiscutibles beneficios de tener tantos botones a la alcance de las manos, el fallo en uno de ellos podría perjudicar al piloto, como le sucedió a Lewis Hamilton en el GP de Estados Unidos que disputó en noviembre del 2019. “Durante el transcurso de la vuelta, debajo de su mano derecha, hay una pequeña perilla giratoria que ajusta el freno motor. Normalmente tiene una protección, pero lo que sucedió es que se rompió accidentalmente. Cada vez que giraba el volante, cambiaba por error el freno motor y eso le hizo perder rendimiento al final”, explicó días más tarde el jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles.