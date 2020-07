Brasil prueba con éxito respiradores pulmonares desarrollados por la Universidad Federal de Río de Janeiro





24/07/2020 - 10:19:02

Agencia Brasil.- Los respiradores pulmonares para el tratamiento de la Covid-19 se probaron con éxito en pacientes del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Los dispositivos fueron desarrollados por el Instituto de Posgrado e Investigación en Ingeniería Alberto Luiz Coimbra (Coppe) de la propia universidad. Según la universidad, dos ejemplares del equipo llamado ventilador de excepción para Covid-19 UFRJ (VExCO) instalado en las unidades de cuidados intensivos reproducían el modo de ventilación al que se sometía a cinco pacientes en estado grave: tres de ellos en la unidad Covid-19 y dos en la unidad no Covid. Aún de acuerdo con la institución, las pruebas, que contaron con la colaboración del Centro de Bioética y Ética Aplicada de la UFRJ, se realizaron sin ningún problema y demostraron la seguridad del producto desarrollado específicamente para el tratamiento de las víctimas de Covid-19 en estado grave. El profesor Jurandir Nadal, jefe del Laboratorio de Ingeniería Pulmonar y Cardiovascular de Coppe, informó que el costo unitario del respirador es de unos US$ 1.660. "Este valor es muy inferior al precio de los ventiladores mecánicos disponibles en el mercado, que puede superar los R$ 100 mil (US$ 19,560) por unidad", dijo en un comunicado. La universidad informó que el ventilador también fue probado con éxito en el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (Inmetro) y que actualmente se están completando las pruebas en el Centro de Investigación de Energía Eléctrica (Cepel). Según la coordinación del proyecto, la solicitud de registro de VExCO se presentará a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en la primera semana de agosto, para luego ser fabricada y distribuida gratuitamente a los hospitales de la red pública del estado de Río de Janeiro. El VExCO fue desarrollado en Coppe, en cooperación entre investigadores de diferentes unidades de la UFRJ y las empresas Petrobras y Whirlpool. Antes de ser probado en seres humanos, en mayo, el equipo se sometió a pruebas en cinco animales, según lo requerido por la Comisión Nacional de Ética en la Investigación. Las pruebas se realizaron con la colaboración de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) y el Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de la UFRJ. Según la universidad, los ventiladores deberían fortalecer la capacidad de atención de las unidades de la salud pública, en particular en Río de Janeiro, tras la aprobación de la asignación de US$ 978.000 del Fondo Especial de la Asamblea Legislativa del Estado (Alerj) al proyecto. Para el desarrollo del ventilador, los investigadores también contaron con recursos de la Fundación de Investigación Carlos Chagas Filho de Amparo del Estado de Río de Janeiro (Faperj) y de la Asociación Brasileña de Ingeniería y Ciencias Mecánicas. La Fundación Coppetec también está haciendo una campaña de donaciones para la producción de los ventiladores. Hasta ahora se han recaudado US$ 254,34 mil.