Presidenta lamenta la muerte de Oscar Urenda y autoridades nacionales expresan su pesar





24/07/2020 - 09:21:25

La Paz, 24 jul (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez lamentó este viernes el deceso del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, y se solidarizó con sus seres queridos por la irreparable pérdida. "Lamento profundamente el fallecimiento del Dr. Óscar Urenda, hombre ejemplar y comprometido con su pueblo. Mi solidaridad con su familia, amigos y todos los cruceños en estos momentos de dolor. Mis oraciones están con ustedes. El Señor lo tenga en su gloria querido doctor", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter. Urenda, quien encabezó la lucha contra la pandemia en Santa Cruz, perdió la vida en horas de la madrugada de hoy en una clínica, donde estuvo internado por más de un mes aquejado por COVID-19. El deceso del Secretario de Salud, que además era conocido por ser un destacado profesional médico, generó de inmediato una serie de reacciones en las redes sociales, donde diversas instituciones, autoridades, amigos y otros expresaron su pesar. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, expresó el viernes sus condolencias por el fallecimiento del secretario departamental de Salud y Políticas Sociales de ese departamento, Óscar Urenda, que batalló durante más de dos meses contra el coronavirus. "Se me hace difícil asimilar tu partida Osquitar. Siempre te admiré porque más de una vez preferiste dar tu vida por los demás, con ese corazón nombre y desinteresado", escribió en su cuenta de Twitter. "Nuestro país pierde un héroe de la salud, que lideró más de una lucha en el pueblo cruceño. Con el pesar y dolor que embarga mi alma, pido al divino Creador que te dé el descanso eterno", agregó. "Mi más sentido pésame a la familia del Dr. Oscar Urenda. Nos deja un héroe que dio ejemplo de valor y solidaridad hasta el final. Entregó su vida luchando por la salud de los bolivianos. Bolivia te estará eternamente agradecida. Dios te tenga en su gloria amigo, descanse en paz", escribió en su cuenta de Twitter, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. El 1 de junio, Urenda manifestó que había dado positivo, por segunda vez, a la prueba de COVID-19. El estado de salud de la autoridad fue decayendo con el pasar de los días y después de 46 días en Terapia Intensiva falleció la madrugada de este viernes. "!Sin palabras! Va camino al cielo, desde allá nos seguirá guiando. Hasta siempre Doctor", escribió en su cuenta de Facebook, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña. Mensajes de la población y autoridades, para manifestar su apoyo y solidaridad con la familia Urenda, inundaron las redes sociales, tras conocerse el deceso del también denominado 'héroe de la salud'. El ministro de Primera de la Embajada de Bolivia en Brasil, Wilfredo Rojo, manifestó "¡Partió un guerrero sin igual! Compartí con él casi 1 mes de lucha contra este apestable virus. Se enfrentó sin condiciones y sin excusas. Dios quiera que nazcan más Oscar Urenda, no solo en Santa Cruz, si no, también en Bolivia". "Triste hermanos. El Covid-19 sigue avanzando en nuestro país y se llevó la vida del secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, quien fue uno de los primeros que luchó contra esta pandemia. Paz en tu tumba hermano", reseña el tuit del coordinador con movimientos sociales del Gobierno, Rafael Quispe. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, manifestó "Oscar Urenda, gracias por tanto trabajo al servicio de Bolvia !!! Descanse en Paz!". El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, escribió en esa red social "Descanse en Paz doctor Oscar Urenda. Usted fue un hombre que dio la vida por cuidar la salud de su pueblo". Óscar Javier Urenda Aguilera nació en Santa Cruz de la Sierra, el 19 de enero de 1948. Estuvo casado con Darling Flores Sandoval. Tuvo seis hijos, 12 nietos y dos bisnietos.