24 laboratorios tienen aval del Sedes La Paz para pruebas rápidas





24/07/2020 - 08:54:59

Página Siete.- Ante la venta no regulada de pruebas rápidas a través de redes sociales, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz publicó una lista de 24 laboratorios que están autorizados para realizar los tests serológicos que sirven para ver los anticuerpos y ayudan para un control epidemiológico de los casos de Covid-19, pero no dan diagnóstico. La instancia en salud también autorizó a otros siete laboratorios públicos y privados para realizar el diagnóstico mediante biología molecular PCR-RT a pacientes sospechosos de Covid-19. Durante las últimas semanas emergió un mercado negro de medicamentos contra el coronavirus mediante las redes sociales. En estos sitios la comercialización de los productos es sin ningún tipo de control de procedencia o calidad. La Sociedad Boliviana de Bioquímicos y Farmacia advirtió que la adulteración o el consumo sin las dosis correctas de este tipo de medicinas puede causar daños a la salud. Además de ofrecer kits completos de fármacos contra el virus, en las redes sociales también se venden por mayor o menor las pruebas rápidas IgG-IgM. Estos productos se comercializan desde 123 bolivianos hasta 525 bolivianos. “Ya llegaron las pruebas de Covid-19 certificadas que te dan el resultado al instante. Venta por mayor y menor. Llevamos a domicilio”, se lee en una publicación desde Facebook Marketplace. El asesor del Ministerio de Salud René Sahonero advirtió riesgos en la compra de estas pruebas debido a que algunas son falsificadas. Recomendó que la misma debe ser realizada por una persona capacitada. “Estamos viendo que hay muchos falsificados y que no cumplen con los requisitos de calidad que realmente necesita el paciente”, dijo el galeno. Sahonero pidió a la población no comprar estos kits de cualquier lado. “Puede significar primero un gasto innecesario y una medida que puede traer más bien un mayor problema a la salud pública, y si hay un resultado que no es el adecuado, puede causar muchos problemas inclusive a nivel familiar”, indicó. “Se recomienda, especialmente para la interpretación, que sea una persona que realmente conozca el manejo de las pruebas”, explicó Sahonero. Cabe recalcar que las pruebas rápidas no son concluyentes, pero permiten tener una estimación de la situación inmunológica del paciente. Mediante un comunicado, el Sedes de La Paz recomienda a la población “no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que con el único fin de lucrar, ofrecen por medio de redes sociales, las pruebas rápidas y asesoramiento para el uso de las mismas”. Según la institución, las personas que comercializan los tests en internet “no tienen en cuenta la importancia de contar con un lugar adecuado y la presencia de personal técnico calificado (bioquímico-farmacéutico o bioquímico) para realizar dichos procedimientos”. Según una consulta que fue realizada por Página Siete, el precio de las pruebas rápidas IgG-IgM en los laboratorios autorizados es de alrededor de 300 bolivianos. Los resultados son entregados en menos de dos horas. Por otro lado, los laboratorios que son autorizados para las pruebas PCR-RT cobran entre 780 y 870 bolivianos, además los resultados están entre 24 y 72 horas. El bioquímico Kevin Morales resaltó que se haya autorizado a los laboratorios para realizar estas pruebas debido a la alta demanda que existe por la crisis sanitaria que a traviesa el país, además por la saturación en las instancias públicas donde se procesan las muestras de sospechosos de Covid-19. Morales explicó además que dependiendo del resultado de la prueba rápida, el paciente ya sabrá si empezar o no con el tratamiento contra el virus mientras aspira a un examen PCR-RT o espera los resultados de este último estudio que confirma o descarta la enfermedad con mayor precisión. “Lo que el paciente no puede hacer es dar tiempo porque respecto a esta patología que es nueva, el tiempo es oro. Mientras más rápido el paciente tenga medicación será mucho más rápido que él se recupere sin llegar a que se complique más o llegar a una terapia intensiva en un hospital que está colapsado”, indicó Morales. Recalcó también que la prueba rápida no determina si una persona es positiva o negativa a la Covid-19.