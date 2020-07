Salud prevé que el descenso del Covid será después de octubre





24/07/2020 - 08:49:28

El País.- Con un comportamiento ascendente de casos de Covid-19 durante el último mes en los nueve departamentos del país, la proyección epidemiológica del Ministerio de Salud advierte que el pico de la enfermedad en Bolivia sería entre agosto y septiembre, y el descenso superará octubre. Todo dependerá de las acciones que se ejecuten para mitigar el contagio, ya que es variable. En ese contexto, el 18 de octubre, nueva fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones nacionales, aún tiene el desafío de acomodarse a la crisis sanitaria que desató el coronavirus. Los datos proyectados para Bolivia, tanto por el Ministerio de Salud y de organismos internacionales del ramo, no son alentadores. De mantenerse la tasa de casos positivos, hasta el 6 de septiembre, se superaría los 130 mil contagios y hasta mediados de octubre alcanzaría 186.103 casos, este último dato, según proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington en Seattle, entidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, afirma que entre agosto y mediados de septiembre se llegará al pico máximo de expansión de contagios, mientras la desescalada duraría “el mismo tanto de meses que ha llevado la propagación de la enfermedad en el país”, es decir de dos a tres meses más. “Las estimaciones que tenemos es de 130 mil casos que se pudieran llegar a tener en el pico, pero esto es variable y va a depender del comportamiento de la población. Ahora se está propagando mucho en La Paz y Cochabamba, vemos un crecimiento exponencial muy rápido (…)”, sostuvo. Es así que se reforzarán los rastrillajes para la búsqueda activa de casos, la ampliación de centros de aislamiento y la dotación de más camas de terapia intensiva. En el caso de Tarija, el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Regional San Juan de Dios, Nils Cazón, señala que el pico de la pandemia llegará en 40 a 50 días y es probable que se alcance los 15.000 casos en el departamento, aspecto que puede variar, de acuerdo a las acciones que se puedan tomar para frenar la curva de contagios. “La situación está descontrolada en el país, pasamos todas las estimaciones, en Tarija es muy probable que bordeemos los 15.000 casos- afirmó- todavía falta mucho por pasar en esta pandemia, aunque se postergó la elección no creo que la fecha que se propuso quede como definitiva porque la pandemia irá evolucionando y en algunas regiones como la nuestra el pico aún no llegó”, comentó. A fines de mayo, el IHME proyectaba para Bolivia que el pico de la pandemia sería el 27 de julio con 93.000 casos detectados promedio. Sin embargo, luego de flexibilizar la cuarentena, hasta la fecha supera los 65.200 casos. De mantenerse el promedio de pruebas, Bolivia llegaría al 18 de octubre con 186.103 casos positivos, 5.715 fallecidos, con un margen de hasta 8.000, según la proyección de IHME. Tarija En el caso de Tarija, se estima que en los próximos 50 días se alcance los 15.000 casos en el departamento