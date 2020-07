Romero admite que no consensuó con actores políticos para la nueva fecha electoral





24/07/2020 - 08:47:34

El Deber.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no consensuó con actores políticos ni sociales para aprobar en una resolución, la postergación de las Elecciones Generales 2020 que fijó para el 18 de octubre. Y como órgano autónomo, tampoco espera el visto bueno de la Asamblea Legislativa. “El TSE sigue siendo un espacio abierto a la concertación con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, en esta oportunidad, no se realizó un proceso específico de concertación con las organizaciones políticas”, reconoció este jueves, el presidente del ente electoral, Salvador Romero. La autoridad señaló que la fecha definida considera todos los elementos técnicos y científicos vinculados con la evolución de la pandemia del coronavirus en el país. Pero, por otro lado, dijo que era un plazo que garantiza el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que indican que las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo, deben estar posesionadas en 2020. “Estos dos parámetros son igual de importantes y estamos seguros que todas las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y la ciudadanía, van a respetar la fecha que ha definido el Tribunal porque es la garantía y la necesidad de llevar adelante un proceso electoral con amplia legitimidad del cual van a surgir autoridades legítimas que son indispensables para el afianzamiento de la democracia en Bolivia”, estimó Romero. No pasará por la Asamblea El presidente del Tribunal recordó también que, en dos oportunidades, el TSE remitió a la Asamblea Legislativa, proyectos de ley para modificar la fecha y lo hizo porque buscó el consenso con el conjunto de las fuerzas políticas. "Nos pareció en ese momento, importante como señal para el país, que este consenso quede reflejado en la promulgación de leyes. Sin embargo, el TSE tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de elección. Estamos actuando dentro del marco de nuestras competencias y en el marco de la ley", aseguró, rechazando así, que la nueva fecha vaya a pasar a consideración del Órgano Legislativo. Repercusiones Casi de inmediato a la publicación de la postergación de las elecciones, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pese a que no fue tomado en cuenta por el TSE, ratificó su pleno respaldo a lo establecido por el Tribunal, porque “la nueva fecha tiene que ver con la protección de todos los bolivianos y porque la decisión muestra una actitud muy responsable con el país”. Al mismo tiempo, el candidato por Libre 21, Tuto Quiroga, dijo que el TSE tomó la decisión usando proyecciones epidemiológicas y recordó que siempre plantearon que sea el Tribunal el que determine el cronograma electoral, cuando descienda el pico de contagios, se minimice el riesgo a la salud, se maximice la participación electoral ciudadana y se garantice la observación internacional. En análisis El diputado Tomás Monasterio, que se perfila como candidato a asambleísta por la fórmula oficialista Juntos, señaló a EL DEBER que, en las próximas horas, la conducción nacional de dicha alianza, se reunirá para analizar y asumir una posición conjunta sobre la nueva postergación de las elecciones generales. “Pero como lo hemos venido afirmando en los últimos días, somos respetuosos de la independencia de poderes, tal como establece la Constitución”, expresó. El Movimiento Al Socialismo (MAS) también analiza la disposición del Tribunal, pero ya adelantó su descontento por la postergación. Efraín Chambi, jefe de bancada de este partido en la Asamblea Legislativa señaló que hay una ley que primero debería abrogarse y que una resolución de sala plena no puede ir por encima de una norma nacional.