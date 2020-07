La industria, con números rojos a junio





24/07/2020 - 08:44:03

La Razón.- La industria manufacturera se contrajo un -6,5% en el primer semestre del año a consecuencia del COVID-19 y, según las previsiones, bajará aún más porque el PIB está en rojo (-5,6%), según un reporte del sector. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que la industria manufacturera boliviana se contrajo en -6,5% en los primeros seis meses de la presente gestión cuando en 2019 cerró en 3,19%. Una caída de esa naturaleza no se registró en los últimos 15 años y la recuperación del sector aún es incierta pues el Producto Interno Bruto (PIB) al mes de abril está en descenso, experimentando también una contracción de -5,6% a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. También reporta que el desempleo subió a 8,1% a mayo de 2020, sobre todo en áreas urbanas, cuando a diciembre de 2019 se ubicó en 4,8%, según datos del “Monitor Macroeconómico” de la CNI. El impacto del coronavirus o COVID-19 sobre el desempleo representa alrededor de 3,3 puntos porcentuales y se encuentra en ascenso como resultado de la paralización de las actividades económicas tanto públicas como privadas. El documento también analiza el déficit en la balanza comercial, indicando que, a mayo de 2020, llegó a $us 31 millones, cuando el déficit en similar periodo de 2019 fue de $us 674 millones. Se trata de un menor déficit que obedece a una caída de las importaciones respecto de las exportaciones (36% vs 24%) producto del menor flujo de comercio internacional por la pandemia. El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, adelantó días atrás que la contracción del sector oscilará este año entre 7,5% y el 9%, la mayor de los últimos 40 años. Según el último reporte del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), hasta abril todos los sectores, a excepción de la agropecuaria, comunicaciones y servicios de la administración pública, han registrado un decrecimiento. Los sectores que más se han contraído en su actividad son minería (-1,62%), transporte y almacenamiento (-1,22), industria manufacturera (-1,02), comercio (-0,95%) y construcción (-0,51%). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén una contracción de la economía boliviana para este año a causa del coronavirus. La primera proyectó una retracción del PIB de -5,2%, la segunda de -5,9% y la última de -2,9%. El 22 de marzo, el Gobierno de transición decretó cuarentena total hasta el 10 de mayo y a partir del 11 el confinamiento pasó a una flexible. Durante ese periodo, las actividades económicas prácticamente estaban paralizadas.