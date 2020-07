Médicos de la Policía emitirán informe forense para tramitar el certificado de defunción







23/07/2020 - 20:34:25



La Paz, (ABI)- El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, informó que médicos forenses de esa entidad podrán extender un certificado forense que permitirá a familiares de fallecidos por causa o sospecha de COVID -19, tramiten el certificado de defunción ante el Registro Civil.

"En un trabajo coordinado con el doctor Ramiro Narváez del SEDES (Servicio Departamental de Salud), la doctora Terán o Mantilla, que son médicos forenses de la FELCC, están autorizados para emitir certificados en casos en que el personal tiene que asistir (a recoger cadáveres)", explicó Rojas, citado en un boletín institucional.

Ante la cantidad de fallecidos por el COVID - 19 en vía pública y el requerimiento de médicos forenses, dijo Rojas, la FELCC pidió al SEDES La Paz habilité a los médicos forenses de esta unidad policial como del Instituto de Investigación Técnicos Científicos de la Universidad Policial (IITCUP), para que entreguen a los familiares o funerarias el documento que requieren para sus trámites.

"Es tanta la carga de trabajo de los forenses del IDIF que no alcanzaban, de hecho no lo hacían, se les tenía que pedir el favor, pero ahora se facilitará el trabajo y a los mismos familiares que requieren urgente ese documento, se les entregará (...) ahora ya no tendremos más cuerpos que estén esperando en vía pública, habrá más agilidad", afirmó Rojas.

Los documentos que emitan los profesionales forenses de las unidades investigativas o académicas de la Policía Boliviana, ayudará a los familiares para que puedan realizar sus trámites ante el Registro Civil, de la ciudad de La Paz y El Alto.

En los últimos días, la FELCC de La Paz a cargo del coronel Juan Luis Cuevas, informó que el levantamiento de cadáveres era de uno por hora. Asimismo que en el SEDES y el IDIF había mucha demora para hacer el trabajo conjunto.

Éste es un trabajo que ya comenzó al inicio de la semana, donde los profesionales de ambas entidades, FELCC y del Instituto de la Universidad Policial, en las ciudad de La Paz y El Alto entregan el certificado forense, ya sea que el deceso hay sido por causa del COVID - 19 u otra razón.