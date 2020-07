Murillo: Siempre vamos a ser respetuosos de lo que disponga el TSE respecto a los comicios generales





23/07/2020 - 20:27:54

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se refirió el jueves al cambio de fecha para las elecciones generales, del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año, y dijo que el Gobierno nacional siempre será respetuoso de lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral (TSE). "Siempre vamos a ser respetuosos a lo que disponga el TSE, lo único que nos gustaría saber es en base a qué criterios se hace este movimiento", observó la autoridad nacional. Murillo recordó que hace algunas semanas, el Gobierno nacional había presentado al TSE un cuadro epidemiológico sobre cómo iba a estar la situación del COVID-19 en Bolivia para septiembre. "Nos dijeron que no importada y que la elección tendría que ser el 6 de septiembre, entonces quedamos alarmados con ello y esto le comunicamos al país", sostuvo. También resaltó que estos cambios se los tiene hacer de acuerdo a lo que disponga un consejo médico y científico, "y no un acuerdo entre amigos o en base a caprichos". Por su parte, el secretario general de la Gobernación cruceña, Roly Aguilera, expresó que las elecciones son un tema secundario en medio de esta emergencia sanitaria por el COVID-19, como en reiteradas ocasiones lo ha expresado el gobernador Rubén Costas. "No seríamos capaces de fijarle fecha a la vida de los bolivianos, un proceso electoral es un derecho, pero un derecho mayor y prioritario es la vida de cada uno de los bolivianos", remarcó.